Vacaciones 2026: la playa brasileña poco visitada que sorprende por su naturaleza única y queda cerca de Argentina

Cómo es y cómo se llega a Praia dos Naufragados

El acceso es parte esencial de la aventura: se llega únicamente a pie, mediante una caminata de entre 40 y 50 minutos por un sendero selvático que atraviesa la Mata Atlántica. El trayecto incluye una subida inicial, pequeños arroyos y sectores de vegetación densa que permiten un contacto directo con la naturaleza. En las cercanías también se pueden visitar el Faro de los Náufragos, construido en 1861, y la Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição da Barra, de 1742, ubicada en la Isla de Araçatuba.