Segundo caso, en Santiago del Estero: un emprendedor tucumano vendía sándwiches de milanesas de papel higiénico

La ciudad de Loreto, en el interior de Santiago del Estero, quedó conmocionada tras la detección de un caso aberrante: un comerciante tucumano vendía sándwiches de milanesas hechas con papel higiénico en uno de los puntos gastronómicos más concurridos de la zona.
Descubren milanesas de papel higiénico en un puesto de la plazoleta Fuerza Aérea
El hecho ocurrió en la noche del martes, cuando personal de Bromatología de Loreto inspeccionó el Carro Trico, un puesto de venta ubicado en la plazoleta Fuerza Aérea —un lugar habitual de reunión y consumo de comida callejera—.
Según informaron fuentes municipales, la intervención se produjo tras denuncias de varios clientes que advirtieron irregularidades en el aspecto, sabor y textura de las milanesas que se ofrecían en los sándwiches.
El puesto es propiedad de Juan del Jesús Sosa, de 45 años, domiciliado en el barrio San Cayetano de San Miguel de Tucumán.
Bromatología secuestró milanesas ya preparadas
Durante el operativo, los inspectores secuestraron nueve bultos con milanesas listas para la venta. Al revisarlas, comprobaron que estaban elaboradas con papel higiénico prensado, un material completamente prohibido y peligroso para el consumo humano.
Del caso tomó intervención la fiscal de turno, Dra. Eugenia Calligaris, quien ordenó continuar con las actuaciones legales correspondientes.
Segundo caso similar en pocos meses en Santiago del Estero
Este escándalo no es un hecho aislado. En agosto de este mismo año, otro caso protagonizado por un comerciante tucumano tomó relevancia nacional.
En aquella oportunidad, un vendedor ambulante ofrecía milanesas hechas con papel higiénico y chorizos adulterados durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, en la localidad de Monte Quemado.
En ese operativo, se decomisaron más de 20 kilos del insólito preparado realizado con papel, que estaba listo para ser comercializado en un evento multitudinario.
El episodio tomó mayor trascendencia tras el testimonio de una mujer embarazada que contó haber consumido una de esas milanesas sin saber que estaban falsificadas.
Alerta sanitaria y controles reforzados
El nuevo caso registrado en Loreto reaviva el debate sobre la calidad de los alimentos que se venden en la vía pública y la necesidad de controles bromatológicos más estrictos para prevenir riesgos sanitarios.
Las autoridades municipales reiteraron que continuarán con los operativos sorpresivos en puestos gastronómicos y recomendaron a la población comprar alimentos únicamente en lugares habilitados y con condiciones higiénicas verificables.