Tucumano detenido en Santiago del Estero por vender milanesas con papel higiénico: la mujer embarazada, que estuvo internada, contó su calvario

La mujer, que cursa un embarazo, aseguró que lo que más le preocupaba era la salud de su bebé: “Solo le doy gracias a Dios que no lo perdí, porque la pasé muy mal”. Al recibir el alta, viajó a la capital santiagueña para continuar con controles médicos en el Hospital Regional Ramón Carrillo, donde confirmaron que había sufrido una intoxicación leve.