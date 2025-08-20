Tucumano detenido en Santiago del Estero por vender milanesas con papel higiénico: la mujer embarazada, que estuvo internada, contó su calvario

El escándalo que sacudió a Monte Quemado, en Santiago del Estero, sigue generando repercusiones. Durante las fiestas patronales de la Virgen del Carballo, un comerciante tucumano fue detenido por vender más de 20 kilos de milanesas y chorizos adulterados, entre ellos con restos de papel higiénico. Una de las víctimas, una mujer embarazada, relató el calvario que sufrió tras consumir uno de esos alimentos.
La víctima relató su experiencia: “Sentía que mi estómago se retorcía”
Daniela (nombre ficticio), quien se encontraba trabajando en la celebración religiosa, contó a TN que al terminar su jornada compró un sándwich de milanesa en el puesto del detenido. Horas después comenzó con síntomas severos de intoxicación.
“Cuando llegué al hospedaje comencé a sentirme muy mal. Me dolía la cabeza, vomité y tenía la presión baja. Mi estómago se retorcía del dolor y después me quedé dormida”, relató.
Durante la madrugada, la situación empeoró: “Me desperté con los mismos síntomas, pero más fuertes. Mis compañeros de trabajo me ayudaron y me llevaron al hospital. Me tuvieron casi seis horas internada con suero”.
La mujer, que cursa un embarazo, aseguró que lo que más le preocupaba era la salud de su bebé: “Solo le doy gracias a Dios que no lo perdí, porque la pasé muy mal”. Al recibir el alta, viajó a la capital santiagueña para continuar con controles médicos en el Hospital Regional Ramón Carrillo, donde confirmaron que había sufrido una intoxicación leve.
El operativo y la detención del vendedor tucumano
El procedimiento que reveló la maniobra ocurrió el jueves por la mañana en un local de comidas ubicado en la avenida Juan Domingo Perón y Lavalle. Inspectores de Calidad de Vida y Bromatología constataron que en el lugar se manipulaban alimentos sin medidas de higiene y que varias bolsas de milanesas y chorizos contenían ingredientes no aptos para consumo humano, entre ellos papel higiénico.
El comerciante, identificado como Marcos Rolando Ávila y oriundo de Tucumán, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia. Se le inició una denuncia penal por la venta de productos alimenticios adulterados y en mal estado.
Fiestas patronales bajo la sombra del escándalo
La venta de estos alimentos se produjo en pleno desarrollo de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, que cada año reúne a miles de fieles en Monte Quemado. El episodio generó indignación entre los vecinos, que reclamaron mayores controles para evitar riesgos en la salud pública.
Las autoridades locales remarcaron que actuaron con rapidez para clausurar el puesto y evitar que más personas consumieran los productos adulterados. Sin embargo, el caso ya dejó al menos una víctima hospitalizada y abrió un debate sobre la seguridad alimentaria en este tipo de eventos masivos.