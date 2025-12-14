Secciones
Quemar grasa en menos tiempo: el entrenamiento de 10 minutos recomendado por la NASA

Diversos estudios destacan que las rutinas cortas pero intensas, sostenidas en el tiempo, pueden ser más efectivas que los entrenamientos tradicionales de gimnasio.

Hace 1 Hs

En un contexto en el que las exigencias laborales, familiares y personales dejan cada vez menos margen para la actividad física, muchas personas llegan al final del día sin haber podido entrenar, pese a su deseo de mantenerse en forma. Sin embargo, una alternativa breve y eficaz podría convertirse en la solución: un ejercicio de apenas 10 minutos que, de acuerdo con la NASA, quema más grasa que salir a correr.

Diversos estudios destacan que las rutinas cortas pero intensas, sostenidas en el tiempo, pueden ser más efectivas que los entrenamientos tradicionales de gimnasio. La clave está en elevar la intensidad, incluso cuando se trata de ejercicios accesibles para personas con distintos niveles de condición física. La idea es adaptar la exigencia para que sea alta, pero tolerable, permitiendo obtener resultados sin abandonar la práctica.

El ejercicio de 10 minutos que supera a correr, según la NASA

La investigación de la NASA señala que realizar 10 minutos de rebounding -una actividad aeróbica que consiste en saltar sobre un pequeño trampolín y que combina movimientos derivados del trote y el baile- resulta más eficiente para quemar grasa que correr durante media hora. Esta propuesta se presenta como un entrenamiento innovador, entretenido y de bajo impacto.

En el estudio participaron ocho personas que realizaron tanto sesiones de rebounding como de trote en cinta. Tras medir la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno (VO2) y el esfuerzo biomecánico, los expertos concluyeron que saltar en el trampolín ofrecía mejores resultados que correr.

Los beneficios del rebounding

Entre sus principales ventajas, el rebounding brinda todos los beneficios del ejercicio aeróbico con un impacto reducido, ideal para quienes no pueden correr o buscan proteger sus articulaciones. Además, permite maximizar el tiempo de entrenamiento, ya que favorece una rápida quema de calorías en comparación con el running.

Este tipo de actividad también mejora la salud cardiovascular, el equilibrio y la coordinación, habilidades fundamentales para realizar saltos de manera controlada. Al mismo tiempo, trabaja de manera simultánea grandes grupos musculares, como piernas, glúteos y abdominales, lo que lo convierte en una opción integral para quienes desean ejercitarse de manera eficiente en poco tiempo.

