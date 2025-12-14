Quemar grasa en menos tiempo: el entrenamiento de 10 minutos recomendado por la NASA

En un contexto en el que las exigencias laborales, familiares y personales dejan cada vez menos margen para la actividad física, muchas personas llegan al final del día sin haber podido entrenar, pese a su deseo de mantenerse en forma. Sin embargo, una alternativa breve y eficaz podría convertirse en la solución: un ejercicio de apenas 10 minutos que, de acuerdo con la NASA, quema más grasa que salir a correr.