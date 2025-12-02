Secciones
Seguridad

Denuncian a tres policías por extorsión y robo a un conductor de Uber Moto en un operativo nocturno

La víctima asegura que fue llevada a una zona sin testigos y despojada de $200.000

Denuncian a tres policías por extorsión y robo a un conductor de Uber Moto en un operativo nocturno
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánWhatsAppAlfredo GuzmánMinisterio PúblicoUberGobierno nacionalMinisterio Público Fiscal
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
1

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
2

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
3

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Denuncian a tres policías por irregularidades
4

Denuncian a tres policías por irregularidades

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción
5

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves
6

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Más Noticias
Junta médica, autopsia y testimonios en Cámara Gesell: así avanza la investigación por el crimen del niño en Villa 9 de Julio

Junta médica, autopsia y testimonios en Cámara Gesell: así avanza la investigación por el crimen del niño en Villa 9 de Julio

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades

Denuncian a tres policías por irregularidades

Marcharon para pedir justicia por Karla Robles

Marcharon para pedir justicia por Karla Robles

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Comentarios