Secciones
Suscribite
Ingresar
Seguridad
Denuncian a tres policías por extorsión y robo a un conductor de Uber Moto en un operativo nocturno
La víctima asegura que fue llevada a una zona sin testigos y despojada de $200.000
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Juan Manuel Montero
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
WhatsApp
Alfredo Guzmán
Ministerio Público
Uber
Gobierno nacional
Ministerio Público Fiscal
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
Denuncian a tres policías por irregularidades
Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción
Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves
Más Noticias
Junta médica, autopsia y testimonios en Cámara Gesell: así avanza la investigación por el crimen del niño en Villa 9 de Julio
¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas
Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción
Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
Denuncian a tres policías por irregularidades
Marcharon para pedir justicia por Karla Robles
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
Comentarios
Navegá sin límites por $50 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Últimas noticias
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más