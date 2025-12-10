Murió Gonzalo Urueña, empresario de Central Córdoba y productor musical de Tucumán

Gonzalo Urueña, arquitecto, empresario y productor de espectáculos en Tucumán, murió hoy a las 17 en Buenos Aires. Se encontraba en esa ciudad debido a problemas de salud. Fue presidente del club Central Córdoba y uno de los responsables de la organización del tradicional festival folclórico Atahualpa, además de participar en múltiples eventos musicales de alcance provincial y nacional. También condujo ciclos televisivos vinculados con la actividad artística.
En agosto de 2022 se conoció la noticia de la muerte de su padre, Rubén Urueña, empresario y dirigente deportivo, quien falleció a los 77 años. Bajo su gestión, el estadio de Central Córdoba albergó festivales y recitales de distintos géneros, desde el folclore hasta el rock y la música popular. Aquella experiencia dejó una marca en la familia y abrió un camino que continuó con el trabajo de Gonzalo y de sus hermanos Rubén y Alejandro.
Amigos y allegados expresaron en redes sociales mensajes de apoyo durante los últimos días. “Te extraño mucho”, escribió uno de ellos. “No lo olvides; paso a paso... día a día... que de todas formas estamos con vos”, publicó otro. Urueña tomó la dirección del club y aportó a la profesionalización de la escena musical, lo que consolidó a Central Córdoba como sede de artistas de relevancia en la provincia.