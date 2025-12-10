Murió Gonzalo Urueña, empresario de Central Córdoba y productor musical de Tucumán

En agosto de 2022 se conoció la noticia de la muerte de su padre, Rubén Urueña, empresario y dirigente deportivo, quien falleció a los 77 años. Bajo su gestión, el estadio de Central Córdoba albergó festivales y recitales de distintos géneros, desde el folclore hasta el rock y la música popular. Aquella experiencia dejó una marca en la familia y abrió un camino que continuó con el trabajo de Gonzalo y de sus hermanos Rubén y Alejandro.