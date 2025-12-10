Designan al nuevo subsecretario de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia

El Gobierno nacional confirmó la designación de Joaquín Ignacio Mogaburu como nuevo subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en reemplazo de Alberto Baños, quien presentó su renuncia. El anuncio fue realizado por el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, quien destacó que esta incorporación se da en plena reconfiguración del área y en un contexto de relanzamiento político de la administración de Javier Milei.
“El área será liderada por el Dr. Joaquín Ignacio Mogaburu”, afirmó Amerio, subrayando que el cambio coincide con el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y con la segunda etapa del Gobierno tras el año electoral. Según indicó, el nuevo funcionario “tiene la claridad y la convicción necesarias para llevar adelante los lineamientos que el presidente Javier Milei definió para esta segunda etapa”.
Amerio también recordó que durante los primeros dos años de gestión se implementó un fuerte proceso de reestructuración interna: “Se eliminaron 14 cargos jerárquicos -incluida la Secretaría de Derechos Humanos, que se redujo a una Subsecretaría- y se redujo la planta de personal a la mitad, lo que implica un ahorro anual de $13.550 millones para todos los argentinos”. En esa línea, aseguró que la nueva conducción profundizará el “ordenamiento del área” y que estas medidas permiten “desideologizar las políticas públicas” y garantizar “una administración más transparente y responsable”.
Un perfil académico y técnico
Mogaburu, abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal, posee una amplia trayectoria en el ámbito académico y judicial. Egresado de la Universidad Católica Argentina, con especializaciones en la Universidad de Navarra y en la Washington College of Law, cuenta con promedios destacados y con una sólida formación en derecho, historia y derechos humanos, publicó Infobae.
Su recorrido profesional incluye funciones en tribunales federales, en el Ministerio de Defensa y una experiencia como visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, ha sido docente en colegios y universidades, entre ellas la Universidad Católica Argentina y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino.
El nuevo subsecretario también registra participación activa en concursos para cargos judiciales, así como una vasta producción académica con publicaciones y ponencias sobre debido proceso, censura previa, derecho a la alimentación y corrupción desde la perspectiva de los derechos humanos.
La llegada de Mogaburu se da en paralelo a la apertura del nuevo período de sesiones extraordinarias, convocado por el Poder Ejecutivo hasta el 30 de diciembre, en el que se buscará avanzar con un paquete de reformas estructurales consideradas centrales por la Casa Rosada.
Entre los proyectos que el Gobierno aspira a debatir se destacan:
- Presupuesto 2026, que definirá los recursos y gastos del Estado para el próximo año.
- Ley de Inocencia Fiscal, con modificaciones al régimen impositivo vigente.
- Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, uno de los pilares del programa económico oficial.
- Proyecto de Modernización Laboral, con cambios profundos en el marco regulatorio del empleo.
- Reforma del Código Penal, para actualizar definiciones y penas de diversos delitos.
- Revisión de la Ley de Glaciares (26.639), mediante un proyecto que plantea la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglacial, con advertencias de especialistas sobre sus posibles efectos ambientales.