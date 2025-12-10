Designan al nuevo subsecretario de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia

Amerio también recordó que durante los primeros dos años de gestión se implementó un fuerte proceso de reestructuración interna: “Se eliminaron 14 cargos jerárquicos -incluida la Secretaría de Derechos Humanos, que se redujo a una Subsecretaría- y se redujo la planta de personal a la mitad, lo que implica un ahorro anual de $13.550 millones para todos los argentinos”. En esa línea, aseguró que la nueva conducción profundizará el “ordenamiento del área” y que estas medidas permiten “desideologizar las políticas públicas” y garantizar “una administración más transparente y responsable”.