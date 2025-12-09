Donald Trump reaviva la tensión con Nicolás Maduro: "Tiene los días contados"

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, volvió a tensionar el vínculo con el gobierno de Nicolás Maduro al sugerir que una acción militar en Venezuela sigue siendo una posibilidad.
En una entrevista, afirmó que el mandatario venezolano “tiene los días contados”, aunque evitó confirmar si evalúa el envío de tropas terrestres. Ante la consulta directa sobre un eventual despliegue, respondió que no comentaría “estrategias militares”.
Durante la conversación, Trump aseguró que el régimen venezolano habría enviado a Estados Unidos personas involucradas en delitos, entre ellas individuos procedentes de cárceles y centros psiquiátricos, así como vinculados a redes de narcotráfico.
Al referirse al Tren de Aragua, describió una expansión de esta organización criminal en la región y la relacionó con el Cártel de los Soles, al tiempo que atribuyó a su administración la tarea de recomponer un sistema fronterizo que, dijo, recibió debilitado, consignó el sitio Infobae.
También acusó a la gestión de Joe Biden de fallar en el control migratorio. Las declaraciones surgieron mientras insistía en no revelar detalles sobre planes militares y cuestionaba la cobertura del medio estadounidense.
Consultado sobre los objetivos de Washington respecto de Venezuela, Trump afirmó que pretende que “el pueblo venezolano reciba un buen trato” y destacó su vínculo con comunidades venezolanas en Florida. Mencionó su relación con residentes de Doral, donde posee un complejo, y señaló que el apoyo de votantes de origen venezolano reforzó su mirada sobre la diáspora. Aseguró que muchos de ellos “contribuyen” y defendió que su política migratoria busca priorizar la llegada de personas que, según su criterio, aporten al país.
Las declaraciones se produjeron en medio de la creciente tensión por la operación “Lanza del Sur”, una ofensiva anunciada por el gobierno estadounidense el 13 de noviembre de 2025 destinada a combatir el narcotráfico y el llamado “narcoterrorismo” en el hemisferio occidental. Trump ha justificado esta iniciativa como un esfuerzo para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental”.
La operación, dirigida por el Comando Sur, implica el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, que llegó al Caribe alrededor del 11 de noviembre de 2025, junto con destructores, un crucero, un submarino y aeronaves P-8 Poseidón. En total participan unos 15.000 efectivos, incluidos 4.000 marines. Según el Pentágono, la campaña comenzó de forma no oficial en agosto y adoptó su nombre formal en noviembre.
El gobierno de Maduro rechazó la ofensiva y la calificó como una “escalada guerrerista”. En respuesta, anunció el despliegue de 200.000 militares como medida defensiva y advirtió sobre posibles incidentes en rutas marítimas empleadas por las fuerzas estadounidenses, en un clima de tensión creciente.