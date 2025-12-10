Construcción: las ventas de insumos cayeron en noviembre

En noviembre, el Índice Construya (IC), que refleja la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado por las empresas productoras de insumos para la construcción, mostró una caída mensual desestacionalizada del 7,11% y quedó 5,5% por debajo del nivel registrado en el mismo mes de 2024.
Pese a este retroceso, el acumulado entre enero y noviembre de 2025 cerró con un incremento interanual del 6,0%. Esto corresponde a la comparación con 2024, un período de un derrumbe de la actividad.
En el Grupo Construya señalaron que, en la segunda mitad del año, la actividad del sector se vio afectada por la fuerte volatilidad financiera y, en ciertos momentos, por condiciones climáticas adversas.
No obstante, consideraron que, "si el panorama económico continúa estabilizándose, baja la tasa de interés y vuelve el crédito, la inversión inmobiliaria y la construcción podrían recuperar dinamismo".
El índice releva el comportamiento de las ventas al sector privado de productos fabricados por las compañías líderes del grupo, entre ellos ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, sistemas de calefacción, grifería, materiales para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y equipamiento eléctrico y electrónico.
Entre las firmas integrantes se encuentran Loma Negra, FV Grifería de Alta Tecnología, Cefas - El Milagro y Cerámica San Lorenzo, entre otras.
El ISAC recientemente difundido corresponde a octubre de 2025, por lo que no resulta comparable con este Índice Construya, que refiere a noviembre del mismo año.
Datos del Indec
La construcción mostró en octubre una leve retracción que interrumpió la senda de recuperación que venía consolidándose desde comienzos de año. De acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el sector registró una caída mensual del 0,5% en la serie desestacionalizada.
Pese a este retroceso puntual, la comparación interanual exhibió un comportamiento más favorable. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) evidenció en octubre un avance del 8% respecto del mismo mes de 2024, mientras que el acumulado entre enero y octubre mostró un crecimiento del 7,9% frente al mismo período del año previo.
Aun así, el organismo advirtió que el índice tendencia-ciclo apenas subió 0,1% frente a septiembre, lo que generó señales de cautela dentro del sector.