Construcción: las ventas de insumos cayeron en noviembre

Pese a este retroceso puntual, la comparación interanual exhibió un comportamiento más favorable. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) evidenció en octubre un avance del 8% respecto del mismo mes de 2024, mientras que el acumulado entre enero y octubre mostró un crecimiento del 7,9% frente al mismo período del año previo.