A los 75 años, se convirtió en el primer licenciado en Lutería de la UNT: “Todavía no me cae la ficha”

A Daniel Frías todavía le cuesta dormir. No por insomnio ni por preocupaciones, sino por la ansiedad que le dejó la emoción de un día inolvidable. A sus 75 años, se convirtió en el primer egresado de la carrera de Lutería de grado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). “Todavía no me cae la ficha”, admite ante LA GACETA, rodeado de guitarras, violines, violas y un “cuatro” latinoamericano que él mismo fabricó en su taller.