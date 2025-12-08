Nueva estafa bancaria: qué tenés que hacer si llegó este tipo de transferencia

Las estafas cada vez se perfeccionan más. Ahora adptaron como método de engaño a las transferencias bancarias, las cuales son cada vez más populares. Pero quienes utilizan las transacciones virtuales son más vulnerables y deben estar más alertas, ya que incluso movimientos externos pueden afectar a su cuenta.
Una nueva advertencia está circulando en las redes sociales, en la que una modalidad de estafa particular estuvo engañando a algunos usuarios de homebanking y de las transacciones virtuales. La particularidad de este fraude es que no comienza con un mensaje trampa o una llamada, sino por una simple transferencia inesperada.
Esta nueva modalidad de estafa fue advertida por el usuario Juan Rodriguez (@emoticonescel), dueño de un local de tecnología y creador de contenido sobre el mundo digital, quien advirtió que muchas personas ya cayeron en esta estrategia. Se trata de un simple paso que puede poner en riesgo toda tu seguridad bancaria: una transferencia involuntaria que llega a tu cuenta sin que lo solicites.
La nueva modalidad que pone en riesgo tu cuenta bancaria
Una vez ingresado el dinero, Rodriguez advirtió que el estafador logra contactarse para pedir una devolución de ese dinero, aduciendo que se trata de un error. "Entonces uno queda en el medio de una estafa", advirtió el creador de contenido.
Ante este panorama, donde no se trata de una equivocación del usuario sino de un primer movimiento por parte del delincuente, el especialista señala que es mejor "no tocar ese dinero". Rodriguez señala que debes comunicarte con tu banco y reportar esta acción. Nunca devuelvas el dinero ni re-transfieras a otra cuenta, tampoco lo gastes. Siempre tomá captura de pantalla y guardá los registros para hacer la denuncia.
Recomendaciones para no caer en una estafa
Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compartieron otros consejos para evitar caer en estas estafas que pueden causar estragos en tu cuenta bancaria.
- Desconfiar de las llamadas y los pedidos de información personal o financiera. Es importante evitar actuar bajo presión frente a la promesa de premios o amenazas.
- No abrir enlaces que lleguen por mensajes de WhatsApp.
- Nunca compartir códigos de verificación que se reciben por email, mensaje de texto, WhatsApp o cualquier otra vía.
- No enviar los datos de usuario y contraseña de tu cuenta o tu foto a ninguna mesa de ayuda, no necesitan esa información para darte asistencia.
- Usar una contraseña diferente para cada billetera virtual o aplicación y crear contraseñas robustas, cambiarlas con frecuencia y no compartirlas. Además, es aconsejable no aceptar la sugerencia de guardar contraseñas en el navegador.
- Activar el doble factor de autenticación para tus aplicaciones y billeteras virtuales.
- Evitar las redes de wifi de uso público y desactivar bluetooth, wifi o NFC de tu dispositivo para que no se conecte automáticamente.