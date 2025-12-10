Secciones
DeportesFútbol

Agenda de TV: a qué hora es el sorteo de la Copa Argentina

Real Madrid-Manchester City, el partido más atrapante de una nueva fecha de la Champions League.

Agenda de TV: a qué hora es el sorteo de la Copa Argentina FOTO TOMADA DE TYCSPORTS.COM
Hace 2 Hs

FIH Hockey Junior World Cup masculino

Tercer puesto

9: India-Los Leoncitos (Disney+)

Messi Cup

11.45: Newell´s Old Boys-Chelsea (ESPN 2)

14: Inter-Barcelona (Disney+)

14: Inter Miami-Atlético de Madrid (Disney+)

Copa Argentina

12: sorteo de los 32avos de final (YouTube Copa Argentina)

Derbi de las Américas

Final

14: Cruz Azul-Flamengo (DSports)

UEFA Champions League

14.45: Qarabag-Ajax (ESPN)

14.45: Villarreal-Kobenhavn (Fox Sports)

17: Athletic de Bilbao-PSG (ESPN)

17: Brujas-Arsenal (ESPN 2)

17: Bayer Leverkusen-Newcastle (ESPN 3)

17: Borussia Dortmund-Bodø/Glimt (ESPN 4)

17: Real Madrid-Manchester City (Fox Sports)

17: Benfica-Napoli (Fox Sports 2)

17: Juventus-Pafos (Disney+)

FIH Hockey Junior World Cup femenino

Semifinal

18: Las Leoncitas-China (Disney+)

FIH Pro League

19: Los Leones-Países Bajos (ESPN 2)

21.30: Las Leonas-Alemania (ESPN 2)

Basketball Champions League Americas

19.10: UDEC-Instituto (DSports 2)

21.40: Aguada-Boca Jrs (DSports 2)

NHL Conference Finals

21.30: New York Rangers-Chicago Blackhawks (ESPN 3)

Liga Argentina de Básquet

22.10: Peñarol-Olímpico (TyC Sports)

Temas Manchester City Football ClubReal MadridPremio Nobel de la PazCopa ArgentinaLas LeonasBallspielverein Borussia 09 e.V. DortmundLos LeonesChampions League
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético
1

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro
2

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica
3

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?
4

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren
5

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Está en duda que María Corina Machado reciba hoy el premio Nobel de la Paz
6

Está en duda que María Corina Machado reciba hoy el premio Nobel de la Paz

Más Noticias
María Corina Machado no asistirá al Nobel de la Paz: el premio lo recibirá su hija Ana

María Corina Machado no asistirá al Nobel de la Paz: el premio lo recibirá su hija Ana

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

El Gobierno nacional ya tiene el proyecto de reforma laboral y ahora busca los votos

El Gobierno nacional ya tiene el proyecto de reforma laboral y ahora busca los votos

Con resistencia, la agenda de la Legislatura se centra en la reforma electoral

Con resistencia, la agenda de la Legislatura se centra en la reforma electoral

Está en duda que María Corina Machado reciba hoy el premio Nobel de la Paz

Está en duda que María Corina Machado reciba hoy el premio Nobel de la Paz

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

Comentarios