Efemérides del miércoles 10 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Entre las efemérides más destacadas del 10 de diciembre, sobresale la asunción de varios ex presidentes de la Nación. Entre ellos se destaca el regreso de la democracia tras la última dictadura militar con la llegada de Raúl Alfonsín; la victoria de Cristina Fernández de Kirchner, la primera presidenta elegida a través del voto popular y la primera en ser reelecta; como también la de Mauricio Macri, el primero en llegar a la Casa Rosada mediante un balotaje.
También se recuerda la llegada de Fernando de la Rúa a la presidencia el 10 de diciembre de 1999, con la característica de no haber finalizado su mandato: renunció el 21 de diciembre de 2001.
Además, el 10 de diciembre, pero de 2019, fue la fecha en la que Alberto Fernández recibió el bastón presidencial por parte de Macri, a quien venció en primera vuelta al obtener el 48.24% de los votos contra el 40.28% del candidato de Juntos por el Cambio. Al superar el 45%, no fue necesario realizar un balotaje debido a las reglas establecidas por la reforma constitucional de 1994.
En homenaje a la llegada de Alfonsín a la presidencia, elegido democráticamente por el pueblo argentino luego de dejar atrás los golpes de Estado sufridos desde 1930, en Argentina se celebra el Día de la Restauración de la Democracia. La efeméride se creó luego de la sanción de la Ley 26.323, creada "con el fin de promover, en todo el territorio nacional, los valores democráticos y resaltar su significado histórico, político y social".
En el mismo sentido, el 10 de diciembre también se conmemora al Premio Nobel de Química recibido por Luis Federico Leloir en 1970 gracias al descubrimiento de los nucleótidos azúcares y su importancia en la formación de hidratos de carbono. Fue el segundo Nobel en ciencias que recibió un argentino (el anterior fue Bernardo Houssay, a quien galardonaron con el Nobel de Medicina en 1947).
Después de Leloir, 10 años más tarde fue distinguido con el Nobel de la Paz el argentino Adolfo Pérez Esquivel, al mismo tiempo que el país atravesaba la última y más sangrienta dictadura de su historia. El arquitecto se llevó el premio por ser "uno de los argentinos que han aportado un poco de luz a una noche profunda a través de una política de no violencia".
El 10 de diciembre de 1984 también fue galardonado con el Nobel de Medicina el argentino César Milstein junto con el alemán G. J. Kohler y el británico Niels K. Jerne por sus trabajos sobre inmunología y anticuerpos monoclonales. Si bien vivió la mayor parte de su vida en Reino Unido, en 1961 regreso al país para dirigir la División de Biología Molecular del Instituto Nacional de Microbiología, aunque al año siguiente retornaría al Viejo Continente.
A su vez, también se recuerdan algunas efemérides como el Día Internacional de los Derechos Humanos y el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Ambas fueron establecidas en 1948 luego de que la Organización de las Naciones Unidas adopte la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Según explica la ONU, la Declaración es "un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".
Efemérides del 10 de diciembre
Día Internacional de los Derechos Humanos.
Día Internacional de los Derechos de los Animales
Día del Trabajador Social (Argentina)
Día de la Restauración de la Democracia
1520 – Martin Lutero quema públicamente la bula papal que lo exhorta a arrepentirse.
1825 – Comienza la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Brasil.
1830 – Nace la poeta estadounidense Emily Dickinson.
1832 – La Junta de Representantes acepta la renuncia del gobernador y capitán general de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas. Dos días después, designaría para el cargo al general Juan Ramón González Balcarce.
1860 – Por primera vez en la historia se concede el voto a las mujeres. Fue en Wyoming (Estados Unidos).
1896 – Muere a los 63 años Alfred Nobel.
1898 – Por el Tratado de París España cede a EE.UU. Puerto Rico, Guam y las Filipinas y garantiza la independencia de Cuba.
1901 – El Rey de Suecia entrega los primeros Premios Nobel.
1903 – Pierre y Marie Curie y Henri Becquerel reciben el Premio Nobel de Física por sus estudios sobre la radiactividad.
1907 – El escritor británico Rudyard Kipling recibe el Premio Nobel de Literatura.
1911 – Marie Curie recibe el Premio Nobel de Química por el descubrimiento del radio y del polonio.
1921 – Albert Einstein recibe el Premio Nobel de Física.
1923 – Nace el arquitecto Clorindo Testa.
1928 – Muere el diseñador y arquitecto escocés Charles Rennie Mackintosh.
1936 – Muere Luigi Pirandello, dramaturgo italiano.
1948 – La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la Declaracion Universal de los Derechos Humanos.
1950 – El Dr. Ralph Bunche es el primer negro estadounidense en recibir un Premio Nobel.
1950 – Bertrand Russell recibe el Premio Nobel de Literatura.
1950 – Bertrand Russell recibe el Premio Nobel de Literatura.
1953 – Winston Churchill recibe en Estocolmo el Nobel de Literatura y el general Marshall, en Oslo, el de la Paz.
1954 – El escritor estadounidense Ernest Hemingway gana el Premio Nobel de Literatura.
1956 – El escritor español Juan Ramón Jiménez recibe el Nobel de Literatura.
1957 – Albert Camus recibe el Premio Nobel de Literatura.
1960 – Nace el actor británico Kenneth Branagh.
1964 – El Reverendo Martin Luther King se convierte en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz.
1967 – Miguel Angel Asturias recibe el premio Nobel de Literatura.
1967 – Muere Otis Redding, cantante y compositor estadounidense.
1968 – Muere el teólogo Karl Barth.
1969 – El escritor irlandés Samuel Beckett recibe el Premio Nobel de Literatura.
1970 – Luis Leloir recibe el premio Nobel de Quimica.
1971 – Pablo Neruda recibe el Nobel de Literatura y Willy Brandt, el de la Paz.
1972 – Nace Marcos Di Palma, automovilista argentino.
1973 – Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano, es galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
1975 – Nace Iñaki Urlezaga, bailarín argentino.
1977 – Amnistía Internacional recibe el Premio Nobel de la Paz.
1977 – Es secuestrada Azucena Villaflor, una de las trece fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Fue secuestrada en su casa de Villa Domínico y trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde fue sometida a torturas y arrojada al mar en uno de los llamados “traslados” de detenidos.
1980 – El arquitecto Adolfo Perez Esquivel es galardonado con el premio Nobel de la Paz.
1982 – Gabriel García Márquez recibe el Nobel de Literatura. El de la Paz es compartido por el mexicano Alfonso García Robles y la sueca Alva Myrdal.
1983 – Raúl Alfonsín asume la presidencia argentina.
1983 – La ciudad peruana de Cuzco y el santuario Inca de Machu Picchu son declarados bienes culturales de la Humanidad por la UNESCO.
1983 – Lech Walesa recibe el Premio Nobel de la Paz.
1984 – El argentino César Milstein y el aleman G. J. Kohler comparten el Nobel de Medicina.
1984 – El argentino César Milstein y el aleman G. J. Kohler comparten el Nobel de Medicina.
1986 – Un grupo de astrónomos estadounidenses descubre siete nuevas galaxias.
1988 – El secretario general de la ONU, Javier Perez de Cuellar, recibe el Nobel de la Paz.
1988 – El secretario general de la ONU, Javier Perez de Cuellar, recibe el Nobel de la Paz.
1990 – Octavio Paz recibe el Premio Nobel de Literatura.
1991 – Los jefes de Estado de la Comunidad Europea alcanzan Holanda un histórico acuerdo sobre el Tratado de Unión Europea, con excepciones para Gran Bretaña.
1993 – Nelson Mandela y Frederik de Klerk reciben en Oslo el Premio Nobel de la Paz.
1994 – Yasser Arafat, Shimon Peres y Yitzhak Rabin reciben el Premio Nobel de la Paz.
1998 – Muere la actriz Berta Singerman (nació en Rusia, pero desarrolló su carrera en la Argentina).
1999 – Fernando de la Rúa asume la presidencia argentina.
2004 – Muere Nito Veiga, futbolista y entrenador argentino.
2005 – Muere Richard Pryor, actor estadounidense.
2006 – Muere Augusto Pinochet, militar chileno, dictador entre 1973 y 1990.
2007 – Cristina Fernández asume la presidencia. Se trata de la primera mujer presidente argentina elegida por voto popular.
2010 – El escritor y político peruano Mario Vargas Llosa recibe en Estocolmo el Premio Nobel de Literatura.
2011 – Cristina Fernández de Kirchner asume nuevamente la presidencia de Argentina.
2015 – Mauricio Macri asume la presidencia de Argentina.
2016 – Muere Rolando Washington Goyaud, investigador científico, periodista y escritor argentino, especializado en historia y museología.
2019 – Alberto Fernández asume la presidencia y Cristina Fernández de Kirchner la vicepresidencia de la República Argentina tras haberles ganado en primera vuelta a Mauricio Macri en las elecciones del 27 de octubre.