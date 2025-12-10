Efemérides del miércoles 10 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Entre las efemérides más destacadas del 10 de diciembre, sobresale la asunción de varios ex presidentes de la Nación. Entre ellos se destaca el regreso de la democracia tras la última dictadura militar con la llegada de Raúl Alfonsín; la victoria de Cristina Fernández de Kirchner, la primera presidenta elegida a través del voto popular y la primera en ser reelecta; como también la de Mauricio Macri, el primero en llegar a la Casa Rosada mediante un balotaje.