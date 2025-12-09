Con la llegada de Facundo Pérez Castro, se podrían producir más bajas en el plantel de San Martín

El “Santo” continúa depurando su plantel y a la larga lista de salidas podría sumarse la de Axel Bordón. El lateral derecho llegó en enero de 2023 y, pese a llevar dos años y medio en el club, apenas jugó 28 minutos en este torneo. En la temporada anterior había tenido algo más de participación, pero esta vez prácticamente no fue tenido en cuenta, por lo que su continuidad aparece muy comprometida.