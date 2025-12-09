Secciones
Con la llegada de Facundo Pérez Castro, se podrían producir más bajas en el plantel de San Martín

Axel Bordón estaría a un paso de rescindir su contrato. Los detalles.

LLEGADA. Pérez Castro arribó al complejo acompañado de Oscar Mirkin (izquierda) y Ernesto Baaclini (de traje). LLEGADA. Pérez Castro arribó al complejo acompañado de Oscar Mirkin (izquierda) y Ernesto Baaclini (de traje). Foto de Gonzalo Cabrera Terrazas.
Hace 34 Min

El “Santo” continúa depurando su plantel y a la larga lista de salidas podría sumarse la de Axel Bordón. El lateral derecho llegó en enero de 2023 y, pese a llevar dos años y medio en el club, apenas jugó 28 minutos en este torneo. En la temporada anterior había tenido algo más de participación, pero esta vez prácticamente no fue tenido en cuenta, por lo que su continuidad aparece muy comprometida.

Mientras tanto, el armado del plantel profesional abre otro frente de trabajo: en los últimos días, San Martín acumuló nueve bajas, lo que expone la magnitud del reordenamiento futbolístico que afronta el club. La salida más resonante fue la de Juan Cuevas, quien disputó 75 partidos, marcó nueve goles y sumó siete asistencias en dos temporadas. También se informaron las desvinculaciones de Franco Quiroz, Mauro González, Aaron Spetale, Lautaro Taboada, Federico Murillo y Gabriel Hachen, además de las rescisiones de Leonardo Monje y Nahuel Cainelli.

Deben resolver sus salidas

A esto se agregan situaciones abiertas como las de Martín Pino, quien debe volver a Godoy Cruz, y Hernán Zuliani, ambos con futuro incierto.

