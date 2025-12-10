Cartas de lectores: efectos del shock electoral

El shock electoral de octubre es la consecuencia de la desinformación del electorado, la mentira, la extorsión financiera y cambiaria externa, que sumada al desinterés de los que fueron elegidos para resguardar la soberanía nacional, y la independencia económica, obligó a un pueblo agobiado por el ajuste a tener que endeudarse, para sostener la mesa familiar. Un medio periodístico local, informa que LLA, se queda con todo el voto opositor en Tucumán, poniendo al PJ, y a la UCR, al borde de la extinción política, porque sus representantes cambiaron por el billete verde las enseñanzas de Alem y Perón, sobre la firmeza ética, la defensa de los principios, la resistencia a la corrupción, la lealtad a sus votantes y la militancia a su origen político. En un escenario político, donde la mayoría de los candidatos son el resultado del nepotismo, instaló en la opinión pública una profunda desconfianza, en los que siguen creyendo en las mentiras de Milei, porque el peor enemigo de un pueblo es un político que se siente más patriota por apoyar a los que entregan la soberanía nacional, y la independencia económica, sin tener en cuenta que en un futuro casi inmediato formará parte de la inmensa legión de esclavos al servicio del amo de turno.