Cartas de lectores: Recuperación de la democracia

Este 10 de diciembre se cumplen 42 años del inicio definitivo de la recuperación democrática que diera lugar a la asunción de Raúl Ricardo Alfonsín como presidente de la República. Fue el epílogo de un largo transitar que al pueblo, como dijera Churchill en la Segunda Guerra Mundial, le costó “sangre, sudor y lágrimas”. Todo el pueblo sin distinciones salió a las calles expresando su alegría de haber recuperado lo que con el tiempo se fue cimentando en afianzar las instituciones de la República. Alfonsín fue el abanderado de tan noble gesto. Hoy vemos que sus procederes van a contramano de lo que él se fijara como meta, de respetar la Constitución; con coraje e hidalguía democrática afrontó el peligro que acechaba en ese momento de los que hoy llamamos “los nostálgicos del poder” que se resistían a los nuevos tiempos que la democracia brinda y que no trepidaban esfuerzo alguno para tumbar el gobierno de ese entonces. Retumba en nuestros oídos el preámbulo de la Constitución, que en cada escuela tanto primaria y secundaria debería ser obligatorio que los adolescentes lo aprendan y que se les explique el significado del mismo. Alfonsín eligió asumir un 10 de diciembre, que se conmemora el Día Universal de los Derechos Humanos, que fuera instituido en el año 1948. ¡Qué enseñanza para las nuevas generaciones! Daniel Dessein, en LA GACETA justamente traza lo que titula “A 40 años de una desmesura argentina” (09/12) lo que significó el enjuiciamiento de las juntas militares y que demandó esfuerzo tremendo afianzar lo que se propuso. Hoy vivimos nuevos tiempos que ni él se hubiese imaginado con las nuevas políticas de un presidente que dista mucho de rescatar todos los valores que supimos conseguir un día tan especial como fuera la fecha arriba mencionada.