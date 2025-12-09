Pérez Castro será presentado en La Ciudadela y se espera que anuncie la salida de Campodónico

Este miércoles a partir de las 11.30, en la sala de prensa de La Ciudadela, San Martín dará un paso clave en su reordenamiento institucional: la presentación oficial de Facundo Pérez Castro como nuevo director deportivo. Será la primera vez que el ex mediocampista hable de manera pública desde su llegada a Tucumán, y se espera que el encuentro con los medios marque definiciones importantes para el futuro inmediato del club.
Durante la conferencia, Pérez Castro responderá preguntas vinculadas al mercado de pases, uno de los temas que más inquieta al hincha en pleno receso de la Primera Nacional. El director deportivo ya mantuvo reuniones internas para avanzar con diagnósticos de plantel, posibles bajas, negociaciones por refuerzos y perfiles priorizados para la temporada 2026.
Pero también se aguarda que comunique una de las decisiones más sensibles del momento: la salida de Mariano Campodónico como entrenador del primer equipo.
Si bien la desvinculación del DT aún no fue anunciada de manera formal, la confirmación podría llegar en este mismo encuentro con la prensa. La reunión que mantuvieron el martes Pérez Castro, la dirigencia y el propio Campodónico dejó prácticamente sellado el final del ciclo, y solo restan detalles administrativos para hacerlo oficial.
Pérez Castro, sin embargo, no trabajará en soledad. La estructura deportiva que se pone en marcha incluye nombres que ya están operativos y que ampliarán el alcance del proyecto.
¿Cómo estará conformado el equipo de Pérez Castro?
“Sebastián ‘Tomatito’ Pena tuvo pasado en San Martín y trabajó muy bien como entrenador. Agustín Briones también será parte, un futbolista que pasó por el club. Lo acompaña su hermano Juan y Matías Torres, de las inferiores de San Martín. Ambos aportarán un conocimiento enorme del fútbol de San Martín”, confiaron desde el nuevo equipo de trabajo.
La idea es conformar un área sólida, con diferentes especialistas en observación, análisis y seguimiento de jugadores, una metodología que San Martín busca consolidar a largo plazo.
La conferencia de hoy será, en ese contexto, un punto de partida: el momento en que el club presentará oficialmente a la figura encargada de liderar una etapa que ya empezó a dejar sus primeras señales.