Pérez Castro será presentado en La Ciudadela y se espera que anuncie la salida de Campodónico

Este miércoles a partir de las 11.30, en la sala de prensa de La Ciudadela, San Martín dará un paso clave en su reordenamiento institucional: la presentación oficial de Facundo Pérez Castro como nuevo director deportivo. Será la primera vez que el ex mediocampista hable de manera pública desde su llegada a Tucumán, y se espera que el encuentro con los medios marque definiciones importantes para el futuro inmediato del club.