Así fue el encuentro Pérez Castro-Campodónico: el DT de San Martín se despedirá mañana del plantel

En San Martín no hizo falta ningún anuncio para entender que la jornada sería distinta. Desde temprano, el complejo “Natalio Mirkin” respiraba un clima espeso, de esos que anticipan definiciones inevitables. Jugadores que iban y venían, y empleados que se asomaban por los pasillos: todos repetían la misma frase, casi en susurro, casi con urgencia: “Hoy se define todo”. Y no era una exageración. La llegada de Facundo Pérez Castro ya no era sólo el desembarco de un director deportivo: era el movimiento que activaría la ficha clave del tablero, la que terminaría marcando el final del ciclo de Mariano Campodónico.
La mañana había sido programada con precisión. La dirigencia esperaba a Pérez Castro en el vuelo de las 10.30, pero un contratiempo demoró el arribo. Finalmente, a las 12.15, un vehículo particular frenó en el playón del complejo y comenzaron a bajar Oscar Mirkin, Rafael Ponce de León, Ernesto Baaclini y el hombre más esperado de la semana. Apenas cerraron las puertas de la camioneta, todo lo que ocurría alrededor se reorganizó.
Mientras algunos futbolistas se marchaban rumbo a sus casas, la ansiedad se intensificaba. “¿Llegó? ¿Ya está acá?”, preguntaban. No era simple curiosidad: detrás de esa inquietud se escondía la certeza de que el proyecto 2026 empezaba de verdad y que la primera decisión sería la más determinante.
En su recorrido inicial por el predio, Pérez Castro saludó al jefe de prensa, Sebastián Lorenzo Pisarello, y luego se fundió en un abrazo con el mediocampista Nicolás Castro, gesto que evidenció una relación previa.
Pérez Castro, junto a los dirigentes, caminó hacia la zona de la cantina, donde apareció Campodónico. El saludo entre el DT y el director deportivo fue cálido, largo, incluso afectuoso. Hablaron de sus caminos recientes -Huracán, Buenos Aires, proyectos, rutinas-. Antes, el entrenador le había preguntado cómo había sido el viaje. El tono amistoso contrastaba con lo que estaba por desatarse.
A todo eso, la música del gimnasio sonaba fuerte cuando Mirkin se acercó para avisarles que era hora de subir y presentarse ante el plantel. En un ambiente distendido, Pérez Castro ofreció un mensaje breve pero filoso. “Soy uno más de ustedes. Tengo la misma ambición. El objetivo es el ascenso y devolverle a la gente algo en qué creer”, expresó el flamante encargado de todo lo relacionado a lo futbolístico.
Después llegó la foto oficial de rigor, con la camiseta en mano y el escudo detrás. Pero la verdadera escena del día se dio minutos después, cuando dirigentes, cuerpo técnico y el nuevo encargado del fútbol se encerraron en la sala de reuniones.
El plantel ya había abandonado el predio. El silencio se adueñó del complejo.
Lo que dejó la reunión
La charla comenzó a las 13 y finalizó a las 14.30. En un primer tramo participaron Mirkin, Ponce de León y Baaclini, pero luego Pérez Castro pidió hablar a solas con Campodónico para escuchar su mirada y su proyecto para 2026.
El DT reafirmó su deseo de cumplir el contrato vigente hasta diciembre de 2026, aunque sabía que el contexto era irreversible.
Cuando Mariano terminó de exponer, Pérez Castro habló en nombre de la comisión directiva. Con respeto, pero sin rodeos, le comunicó que no será tenido en cuenta y que la institución iniciará de inmediato la búsqueda de un nuevo entrenador.
Debido a la duración del contrato y la falta de cláusulas de rescisión anticipada, la salida deberá resolverse en el plano económico entre el representante del técnico y el tesorero, Manuel Núñez Ingrao.
En ese sentido, un allegado de la CD le ratificó a LA GACETA que la decisión está tomada. “Es un hecho su salida. Se anunciará entre mañana y pasado. Ya estamos trabajando en el reemplazo”, avisaron.
Al retirarse, Campodónico evitó profundizar ante la consulta periodística. “En la semana lo hablaremos con ‘Facu’ para ver cómo sigue todo”, dijo, sin dar más precisiones.
Con remera negra, bermuda beige, botinero en mano y gesto serio, abandonó el predio junto a su ayudante Horacio Cardozo. Su paso apurado por el estacionamiento fue la imagen final de un ciclo que, en los hechos, ya había terminado.
A las 15.30 también se retiró la cúpula dirigencial para continuar reuniones en otro punto de la provincia. Allí se informarían los detalles de la conversación y los pasos a seguir.
¿Cuáles serán los próximos pasos en San Martín?
Las próximas horas serán determinantes para San Martín. No sólo por el inminente anuncio de la salida del entrenador y la elección de su reemplazo, cuyo perfil permanece bajo estricta reserva, sino porque el tiempo ya apremia: el mercado de pases está en marcha y el reordenamiento deportivo no admite espera.
Según pudo saber LA GACETA, está previsto que este miércoles Campodónico regrese al complejo únicamente para despedirse del plantel. Será una visita breve, sin participación en tareas tácticas ni en la planificación semanal.
Desde ese momento, el trabajo quedará en manos de los preparadores físicos y “profes” del club, quienes asumirán el mando de manera interina hasta que se oficialice al nuevo entrenador.