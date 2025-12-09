Así fue el encuentro Pérez Castro-Campodónico: el DT de San Martín se despedirá mañana del plantel

En San Martín no hizo falta ningún anuncio para entender que la jornada sería distinta. Desde temprano, el complejo “Natalio Mirkin” respiraba un clima espeso, de esos que anticipan definiciones inevitables. Jugadores que iban y venían, y empleados que se asomaban por los pasillos: todos repetían la misma frase, casi en susurro, casi con urgencia: “Hoy se define todo”. Y no era una exageración. La llegada de Facundo Pérez Castro ya no era sólo el desembarco de un director deportivo: era el movimiento que activaría la ficha clave del tablero, la que terminaría marcando el final del ciclo de Mariano Campodónico.