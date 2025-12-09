Secciones
Seguridad

Le ofreció ayuda a una mujer varada con su moto y terminó robándole el celular

Fue identificado por cámaras de seguridad y seguirá detenido por siete días, imputado por robo simple.

Hace 6 Min

Una mujer que había sufrido un desperfecto mecánico en su moto terminó siendo víctima de un robo por parte del hombre que, en apariencia, se había acercado para ayudarla.

Según informó la auxiliar fiscal Lourdes Correa, el episodio ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, en la esquina de las avenidas Roca y Adolfo de la Vega. Allí, el rodado de la víctima se detuvo de manera repentina, situación que llamó la atención de Darío Víctor Suárez, de 39 años, quien se aproximó ofreciéndole asistencia.

La mujer sacó su celular para avisar lo sucedido, pero en ese momento Suárez se lo arrebató de un manotazo y escapó corriendo. “En un primer momento, el imputado se presentó como para auxiliar a la víctima, vulneró su confianza y promovió un acto de traición, ya que la mujer no lo identificaba como una persona hostil y aprovechó esta situación para sacarle el celular”, explicó Correa durante la audiencia.

A partir de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, la Policía no solo logró identificar al sospechoso, sino que también detectó que había ingresado rápidamente a su domicilio, ubicado a pocos metros del lugar del hecho. Suárez fue detenido el mismo domingo.

En la audiencia, fue imputado por el delito de robo simple. La auxiliar fiscal solicitó que se disponga prisión preventiva por 10 días; sin embargo, la magistrada interviniente resolvió fijarla por siete días. Mientras tanto, la investigación seguirá su curso para determinar si hubo otros episodios similares en la zona.

