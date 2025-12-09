Pese a los anuncios oficiales, el mercado reacciona con bajas y sube el riesgo país

La vuelta de la actividad bursátil y financiera tras el fin de semana largo dejó un primer balance adverso para el Gobierno. Pese a una batería de anuncios oficiales —que incluyó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, una baja de retenciones al agro y la inminente colocación de un bono en dólares—, el mercado reaccionó con caídas en bonos y acciones y una leve suba del riesgo país.
En el Ministerio de Economía esperaban un mejor clima financiero luego de una semana cargada de señales al mercado. Sin embargo, en las primeras operaciones predominó la cautela de los inversores. Las únicas notas positivas fueron la baja del dólar mayorista y la estabilidad en el resto de los tipos de cambio.
Antes de la apertura de la rueda, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial el llamado a sesiones extraordinarias para tratar iniciativas clave como la ley de Presupuesto, las reformas laboral e impositiva y otros proyectos con impacto directo en la economía. A esto se sumó la confirmación de la licitación del Bonar 2029 (Bonar29N), el primer bono en dólares emitido en varios años.
Pese a ello, los precios financieros no acompañaron. El riesgo país mostró una suba del 0,47% y se ubicó en los 636 puntos básicos, un nivel que sigue siendo elevado para el acceso al financiamiento internacional.
Las señales de Caputo y las dudas del mercado
Horas después de iniciadas las operaciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una rebaja de hasta dos puntos porcentuales en los derechos de exportación para los principales granos y oleaginosas. Además, ratificó que con la licitación del bono en dólares el Gobierno apunta a captar unos USD 1.000 millones a una tasa inferior al 9%.
El monto, sin embargo, cubre menos de una cuarta parte de los vencimientos de deuda previstos para enero, que rondan los USD 4.200 millones. En el mercado se descuenta que el Tesoro deberá complementar esos fondos con otras herramientas, como un REPO, compras directas de dólares o el uso de reservas del Banco Central.
Algunos analistas mantienen una visión más optimista. “Si se aprueban las reformas, el Gobierno puede cerrar un gran año y 2026 podría crecer más del 4%”, señaló el economista Salvador Di Stefano. En la misma línea, el titular de Cocos Capital, Ariel Sbdar, sostuvo que una buena licitación “podría generar un cambio de paradigma fuerte” y ayudar a reducir el riesgo país.
Caen acciones y ADRs
En el plano bursátil, el S&P Merval cae 1,64%, con apenas tres acciones operando en alza dentro del panel líder: Transportadora de Gas del Norte, Cresud y Loma Negra. Las mayores bajas corresponden a Banco Supervielle, Edenor y Sociedad Comercial del Plata.
En Wall Street, los ADRs argentinos muestran un comportamiento mixto. Se observan subas en Banco Supervielle, Loma Negra y Cresud, mientras que compañías como TGS, Globant, Telecom, Ternium e YPF operan en terreno negativo.
Dólar estable y bonos en rojo
El dólar mayorista cotiza a $1.438, por debajo del cierre previo y lejos del techo de la banda de flotación. El tipo de cambio minorista, el blue y los dólares financieros se mantienen prácticamente sin cambios, consolidando la estabilidad de las últimas semanas.
Distinto es el panorama para la deuda soberana. Los bonos en dólares operan con bajas generalizadas: el AL30 retrocede 0,30%, el AL29 cae 0,75% y el GD35 pierde más de 1%. Un desempeño que refuerza la idea de que, al menos por ahora, el mercado sigue esperando definiciones más concretas antes de validar las señales del Gobierno.