Pese a los anuncios oficiales, el mercado reacciona con bajas y sube el riesgo país

Antes de la apertura de la rueda, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial el llamado a sesiones extraordinarias para tratar iniciativas clave como la ley de Presupuesto, las reformas laboral e impositiva y otros proyectos con impacto directo en la economía. A esto se sumó la confirmación de la licitación del Bonar 2029 (Bonar29N), el primer bono en dólares emitido en varios años.