Devoción a la Virgen: el arzobispo Carlos Sánchez contó cómo se vivió su día

El arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, hizo un balance del intenso fin de semana largo que dejó la celebración de la Inmaculada Concepción de María, una de las manifestaciones de fe más multitudinarias de la provincia. Entre tormentas, peregrinos incansables, bendiciones al paso y reflexiones de fin de año, el cura describió cómo vivió la fiesta y cuáles son, hoy, las preocupaciones más profundas de la gente.