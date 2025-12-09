River trabaja en refuerzos para 2026, pero tres nombres se cayeron antes del mercado de pases

River todavía no abrió el mercado de pases, pero ya sumó un primer contratiempo porque tres de los futbolistas que estaban en carpeta quedaron totalmente descartados. Con la clasificación a la Copa Sudamericana confirmada tras la caída de Boca ante Racing en el Clausura, el club de Núñez comenzó a planificar el plantel para 2026 y, en ese camino, surgieron los primeros tropiezos.