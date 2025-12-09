River trabaja en refuerzos para 2026, pero tres nombres se cayeron antes del mercado de pases

River todavía no abrió el mercado de pases, pero ya sumó un primer contratiempo porque tres de los futbolistas que estaban en carpeta quedaron totalmente descartados. Con la clasificación a la Copa Sudamericana confirmada tras la caída de Boca ante Racing en el Clausura, el club de Núñez comenzó a planificar el plantel para 2026 y, en ese camino, surgieron los primeros tropiezos.
Marcelo Gallardo había señalado posiciones prioritarias para reforzar (dos laterales y un centrodelantero), pero las negociaciones no avanzaron por un motivo central: los precios que pidieron los clubes. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo evaluó los números y decidió dar un paso al costado.
Las salidas recientes de referentes como Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Milton Casco, Paulo Díaz y la inminente partida de Miguel Borja, además de la posible transferencia de Facundo Colidio, aceleraron el proceso de búsqueda. Sin embargo, la primera lista sufrió recortes inmediatos.
Kevin Amaro, el lateral derecho inalcanzable
El uruguayo Kevin Amaro, titular en Liverpool Montevideo y considerado por Marcelo Bielsa para la Celeste, era una de las opciones más firmes para la banda derecha. Su polivalencia (lateral, carrilero o extremo) lo volvía una alternativa tentadora para reemplazar a Fabricio Bustos, quien podría dejar el club en este mercado.
Pero el presidente del equipo de Montevideo fue claro y pedía 10 millones de dólares por el 70% del pase. Las posturas quedaron muy lejos y River decidió bajarse de la negociación. Por ahora, no hay otro nombre firme para ese sector.
Román Vega, un viejo anhelo que vuelve a frenarse
En la otra punta de la defensa, la mira estaba puesta en Román Vega. El ex Argentinos Juniors, hoy en Zenit, ya había estado cerca del Monumental meses atrás, pero el club ruso cerró la puerta y pagó 9 millones de euros por el 90% del pase.
Su presente no es ideal, tiene pocos minutos y deseo de volver a Argentina, pero Zenit no aceptará vender por menos ni negociar un préstamo. Con ese escenario, River ya mira a Julio Soler, capitán del Sub 20, actualmente en Bournemouth, aunque con escasa participación.
Luciano Gondou, inaccesible
La necesidad de un 9 es clara. Con Borja a punto de finalizar contrato y Colidio en la mira de otros clubes, Gallardo apuntó a Luciano Gondou, atacante con pasado en las inferiores del club y rendimiento destacado en Sarmiento y Argentinos.
Su situación se replica a la de Vega. Fue transferido al Zenit por 12 millones de euros y hoy piden cerca de 14 millones para dejarlo salir. Tampoco hay opción de préstamo. Frente a esa cifra, la dirigencia también se retiró de la negociación.
¿Y ahora qué?
River deberá rearmar la lista de candidatos con urgencia. La prioridad sigue siendo reforzar laterales y ataque, pero con operaciones más accesibles. El mercado todavía no comenzó y habrá una nueva ronda de nombres, aunque por ahora tres fichajes quedaron tachados antes de tiempo.
El plantel espera renovación, Gallardo necesita alternativas y la Sudamericana asoma en el horizonte. La reconstrucción está en marcha, pero el club no está dispuesto a pagar cifras que no considera razonables.