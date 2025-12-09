Cómo funciona y cuánto cuesta Further Academy, la plataforma que enseña inglés al ritmo de cada quien

El país mantiene un nivel de dominio del inglés superior al promedio regional, aunque esa ventaja aún no se refleja por completo en las oportunidades laborales. Sectores como el tecnológico muestran que cerca del 65% de los avisos para desarrolladores pide inglés de manera explícita, mientras que otros rubros avanzan en la misma dirección. Pero, la falta de tiempo y la dificultad para sostener cursados tradicionales siguen siendo obstáculos frecuentes.