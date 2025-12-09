Cómo funciona y cuánto cuesta Further Academy, la plataforma que enseña inglés al ritmo de cada quien

El país mantiene un nivel de dominio del inglés superior al promedio regional, aunque esa ventaja aún no se refleja por completo en las oportunidades laborales. Sectores como el tecnológico muestran que cerca del 65% de los avisos para desarrolladores pide inglés de manera explícita, mientras que otros rubros avanzan en la misma dirección. Pero, la falta de tiempo y la dificultad para sostener cursados tradicionales siguen siendo obstáculos frecuentes.
Las propuestas 100% flexibles comienzan a instalarse como solución para quienes necesitan avanzar al ritmo de su agenda laboral. Entre ellas aparece Further Academy, la plataforma de autoestudio de Further Corporate, consultora con más de 25 años de experiencia que este año triplicó su cartera de clientes y expandió su equipo docente. Su lanzamiento busca responder a una demanda que prioriza inmediatez y aplicabilidad.
La empresa sostiene que, después de la pandemia y la consolidación del home office, la capacitación online se volvió parte del cronograma laboral. Esa tendencia permitió detectar un cambio central: la mayoría de los usuarios ya no busca cursos generales, sino habilidades concretas que pueda usar de inmediato en entornos profesionales.
Una plataforma enfocada en habilidades aplicadas
A diferencia de los programas tradicionales, Further Academy organiza su contenido en un catálogo de skills específicos. Incluye entrenamientos para presentaciones, entrevistas laborales, pitches profesionales, participación en videollamadas, y hasta recursos para aprender a promptear en inglés y aprovechar herramientas basadas en inteligencia artificial.
Los docentes producen clases de corta duración y materiales descargables. Aunque el sistema permite completar todo el contenido de manera autónoma, cada curso finaliza con una instancia individual y sincrónica con un profesor. Esa validación define si el alumno adquiere el skill y sostiene el peso de la certificación de Further Corporate.
También atrae a quienes quieren postularse a empleos remotos; a emprendedores que necesitan mejorar su comunicación internacional y a trabajadores sin disponibilidad para horarios fijos.
Cuánto cuesta y cómo funciona Further Academy
Cada curso cuesta entre $ 70.000 y $ 80.000, e incluye entre ocho y 12 módulos. La plataforma organiza las unidades en videos breves, actividades prácticas y un chatbox disponible las 24 horas. El recorrido concluye con la validación docente, donde se revisan los ejercicios y se ofrece devolución individual.
El desarrollo demandó una inversión de U$S 110.000 destinada al estudio audiovisual, y al equipo tecnológico y académico. Hacia 2026, la empresa proyecta consolidar su presencia en el segmento corporativo, y ampliar el alcance global de sus cursos mediante un modelo híbrido que combina autonomía, práctica guiada y certificación.