Final del Clausura 2025: cómo y cuándo comprar entradas para Racing-Estudiantes en Santiago del Estero

Las semifinales ya quedaron atrás y el Torneo Clausura 2025 tiene a sus protagonistas para el partido más esperado del semestre. Racing y Estudiantes definirán al campeón del segundo certamen de la temporada. Además, el encuentro tendrá un condimento especial: el ganador se enfrentará a Platense por el Trofeo de Campeones, el sábado 20 de diciembre en San Nicolás.