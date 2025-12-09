Secciones
Final del Clausura 2025: cómo y cuándo comprar entradas para Racing-Estudiantes en Santiago del Estero

La "Academia" y el "Pincha" definirán el campeón del segundo torneo del año el 13 de diciembre en el Madre de Ciudades. Toda la información sobre el esquema de expendio, precios y modalidad de adquisición de los tickets para ambas parcialidades.

EN BUSCA DE LA GLORIA. Racing y Estudiantes se medirán en Santiago del Estero por el Clausura 2025, con ambas hinchadas esperando presencia masiva en el Madre de Ciudades. EN BUSCA DE LA GLORIA. Racing y Estudiantes se medirán en Santiago del Estero por el Clausura 2025, con ambas hinchadas esperando presencia masiva en el Madre de Ciudades. Fotobaires
Hace 3 Hs

Las semifinales ya quedaron atrás y el Torneo Clausura 2025 tiene a sus protagonistas para el partido más esperado del semestre. Racing y Estudiantes definirán al campeón del segundo certamen de la temporada. Además, el encuentro tendrá un condimento especial: el ganador se enfrentará a Platense por el Trofeo de Campeones, el sábado 20 de diciembre en San Nicolás.

Fecha, horario y sede confirmados

La final se disputará el sábado 13 de diciembre a las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero.
La casa santiagueña del fútbol ya se volvió un escenario habitual para definiciones nacionales. Desde Supercopas hasta Copas de la Liga, el Madre de Ciudades suma nueve finales en los últimos años.

En cuanto a antecedentes, Estudiantes conoce bien el terreno ya que ahí levantó la Copa de la Liga 2024 frente a Vélez y repitió festejo meses después, en el Trofeo de Campeones. Racing, en cambio, guarda un recuerdo menos feliz: la caída por 5-0 ante River en la Supercopa 2019.

Venta de entradas: fechas, modalidad y valores

Las entradas para Racing y Estudiantes se venderán de forma exclusivamente online, a través de Deportick (deportick.com). No habrá venta en el estadio el día del partido.

- Martes 9 a las 18: preventa exclusiva para clientes Naranja

- Miércoles 10 a las 18: venta para socios de ambos clubes

- Si queda remanente, se informará la venta para no socios

Para ingresar será obligatorio presentar DNI físico (tarjeta) para escaneo en los molinetes. No se aceptarán digital, pasaporte ni comprobantes de compra impresos.

Precios de los tickets

Racing (sector Norte y Este/Oeste Norte):

- Popular socios: $50.000

- Popular no socios: $90.000

- Platea Este socios: $80.000

- Platea Este no socios: $120.000

- Platea Oeste Norte socios: $100.000

- Platea Oeste Norte no socios: $150.000

Estudiantes (sector Sur y Oeste Sur):

- Popular socios: $50.000

- Popular no socios: $90.000

- Platea Oeste Sur socios: $80.000

- Platea Oeste Sur no socios: $120.000

El Madre de Ciudades espera. La final del Clausura ya tiene día, lugar y valores definidos. Ahora, solo falta que la pelota empiece a rodar. ¿Quién gritará campeón?

Temas Buenos AiresSantiago del EsteroRacing ClubClub Estudiantes de La PlataJuan Sebastián VerónEduardo DomínguezLiga Profesional de FútbolGustavo Costas
