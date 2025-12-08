Cuándo y dónde se juega la final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes

Las semifinales ya quedaron atrás y el Torneo Clausura 2025 tiene a sus protagonistas para el partido más esperado: Racing y Estudiantes disputarán la final que consagrará al campeón del segundo certamen de la temporada. Además, el encuentro definirá al rival de Platense para el Trofeo de Campeones.
La "Academia" llega a esta instancia tras dar el golpe en La Bombonera. El equipo de Gustavo Costas eliminó a Boca con un triunfo sólido por 1-0, gracias al gol de Maravilla Martínez. Estudiantes, por su parte, logró una victoria igualmente resonante: venció 1-0 a Gimnasia en el clásico platense, con un tanto de Tiago Palacios, y aseguró su pasaje a la definición.
Fecha, horario y sede confirmada
La final entre Racing y Estudiantes se jugará el sábado 13 de diciembre, a las 21 en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.
La casa santiagueña del fútbol se volvió un escenario recurrente para las definiciones nacionales: ya albergó nueve finales en distintas competencias, desde Supercopas hasta Copas de la Liga y Trofeos de Campeones.
En este estadio, Estudiantes tiene un antecedente reciente e inmejorable: se consagró dos veces contra Vélez, primero en la Copa de la Liga 2024 (victoria por penales tras el 1-1) y luego en el Trofeo de Campeones con un contundente 3-0. Racing, en cambio, guarda un recuerdo amargo: allí cayó 5-0 ante River en la Supercopa 2019.
Lo que viene: Trofeo de Campeones
Una vez finalizado el Clausura, el calendario seguirá con la definición del Trofeo de Campeones, que se disputará el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás.
En esa final ya espera Platense, campeón del Apertura 2025. Su rival será el equipo que levante el Clausura entre Racing y Estudiantes.