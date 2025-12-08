Cuándo y dónde se juega la final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes

La "Academia" llega a esta instancia tras dar el golpe en La Bombonera. El equipo de Gustavo Costas eliminó a Boca con un triunfo sólido por 1-0, gracias al gol de Maravilla Martínez. Estudiantes, por su parte, logró una victoria igualmente resonante: venció 1-0 a Gimnasia en el clásico platense, con un tanto de Tiago Palacios, y aseguró su pasaje a la definición.