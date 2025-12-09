De Ormaechea a Sierra: Mercedes Paz explicó cómo acompañó el recambio del tenis argentino

Cuando Mercedes Paz tomó la capitanía, Paula Ormaechea era la única referencia. El resto era incertidumbre. “Viví todo el recambio”, cuenta a LA GACETA. En siete años, vio nacer a una camada que ya pisa fuerte: Solana Sierra, Lourdes Carlé, Julia Riera, Jazmín Ortenzi y la juvenil Giovanni.
Una anécdota resume ese camino. En su primera convocatoria, Sierra fue sparring y no tenía ropa oficial. “Se quedó mirando la ropa del equipo. Entonces le regalé una remera mía. Le dije: algún día vas a tener la tuya”, contó. Y ese día llegó.
Paz gestionó wild cards, acompañó procesos y abrió puertas. Su enfoque fue claro: crear oportunidades para que la transición fuera real y sostenible.
Hoy, esa generación ya está instalada. Y su huella, dice, no necesita estadísticas: está en la confianza que ellas mismas construyeron.