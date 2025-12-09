De Ormaechea a Sierra: Mercedes Paz explicó cómo acompañó el recambio del tenis argentino

Cuando Mercedes Paz tomó la capitanía, Paula Ormaechea era la única referencia. El resto era incertidumbre. “Viví todo el recambio”, cuenta a LA GACETA. En siete años, vio nacer a una camada que ya pisa fuerte: Solana Sierra, Lourdes Carlé, Julia Riera, Jazmín Ortenzi y la juvenil Giovanni.