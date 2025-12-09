Secciones
Escándalo AFA y Sur Finanzas: uno de los clubes allanados se desligó del caso con un comunicado oficial

Excursionistas fue el primero en pronunciarse tras los operativos en diversas entidades del fútbol. Aclaró que el único vínculo con la firma investigada fue un contrato de sponsoreo y se puso a disposición de la Justicia.

POSICIÓN PÚBLICA. Excursionistas aclaró que su vínculo con Sur Finanzas fue sólo comercial y se puso a disposición de la Justicia. POSICIÓN PÚBLICA. Excursionistas aclaró que su vínculo con Sur Finanzas fue sólo comercial y se puso a disposición de la Justicia.
Hace 1 Hs

El impacto del caso Sur Finanzas comenzó a generar movimientos en el fútbol argentino. Luego de los 35 allanamientos realizados este martes en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero y evasión, Excursionistas se convirtió en el primer club en pronunciarse públicamente tras el procedimiento.

A través de un comunicado oficial, la institución buscó despegarse del escándalo y aclaró los alcances del vínculo con la financiera señalada por la DGI. “El club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”, indicó la Comisión Directiva. Según expresaron, el único lazo existente fue un acuerdo de sponsoreo, limitado a la exhibición de marca en espacios pactados contractualmente, sin intervención en la operatoria interna de la firma ni en actividades que hoy están bajo investigación.

El mensaje también remarcó que Excursionistas quedó “a plena disposición de la Justicia y cualquier autoridad competente” para entregar documentación o información sobre el convenio comercial, reafirmando su compromiso con la “transparencia y el cumplimiento de las normas vigentes”.

Los allanamientos

La causa avanza a gran escala. Por orden del juez federal Luis Armella, efectivos de la Policía Federal realizaron operativos en:

- La sede de la AFA en Viamonte,

- El predio de Ezeiza,

- Sedes de clubes de Primera y el ascenso, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Argentinos Juniors, Morón, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y Excursionistas.

Los procedimientos se vinculan a la investigación que apunta a Sur Finanzas, una empresa ligada al entorno de Claudio “Chiqui” Tapia, por presuntas maniobras económicas irregulares. Durante los allanamientos se secuestraron equipos electrónicos, documentación y registros contables.

Los próximos días serán clave para definir el rumbo judicial del caso. Por lo pronto, Excursionistas marcó su postura y se convirtió en la primera institución en hablar tras el operativo.

