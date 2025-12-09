Escándalo AFA y Sur Finanzas: uno de los clubes allanados se desligó del caso con un comunicado oficial

A través de un comunicado oficial, la institución buscó despegarse del escándalo y aclaró los alcances del vínculo con la financiera señalada por la DGI. “El club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”, indicó la Comisión Directiva. Según expresaron, el único lazo existente fue un acuerdo de sponsoreo, limitado a la exhibición de marca en espacios pactados contractualmente, sin intervención en la operatoria interna de la firma ni en actividades que hoy están bajo investigación.