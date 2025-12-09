Por qué Franco Colapinto no estará en los test de Abu Dhabi: la decisión de Alpine en el cierre de la temporada

Mientras los equipos se quedan en Yas Marina para el día extra de ensayos, el foco estará puesto en las pruebas con la nueva gama de neumáticos Pirelli que la categoría estrenará en la próxima era. Serán compuestos más angostos y con un diámetro levemente reducido, diseñados para acompañar los cambios reglamentarios que transformarán los autos a partir del año que viene. Cada estructura tendrá un “coche laboratorio”, una versión 2025 adaptada para simular, en lo posible, el nivel de carga aerodinámica que se espera para el futuro.