Por qué Franco Colapinto no estará en los test de Abu Dhabi: la decisión de Alpine en el cierre de la temporada

La última cita oficial del año en la Fórmula 1 se vive este martes en Abu Dhabi, pero esta vez sin presencia argentina en pista. Franco Colapinto no participará de los test de fin de temporada porque Alpine optó por darle el rodaje completo a Pierre Gasly y reservar al joven piloto para trabajos en el simulador del auto 2026, una etapa clave en el desarrollo técnico de la escudería.
Mientras los equipos se quedan en Yas Marina para el día extra de ensayos, el foco estará puesto en las pruebas con la nueva gama de neumáticos Pirelli que la categoría estrenará en la próxima era. Serán compuestos más angostos y con un diámetro levemente reducido, diseñados para acompañar los cambios reglamentarios que transformarán los autos a partir del año que viene. Cada estructura tendrá un “coche laboratorio”, una versión 2025 adaptada para simular, en lo posible, el nivel de carga aerodinámica que se espera para el futuro.
En ese contexto, Alpine no utilizará a Colapinto. El argentino regresó a Enstone para seguir aportando datos desde el simulador del modelo 2026 y luego viajará al país para iniciar sus vacaciones. El equipo francés eligió la experiencia y será Gasly el único encargado de girar en pista.
Quiénes se subirán y quiénes no
No solo Colapinto estará ausente. Entre los nombres que no participarán aparecen Max Verstappen, George Russell y Yuki Tsunoda. Tanto Red Bull como Mercedes cedieron sus asientos a los más jóvenes. Isack Hadjar conducirá el RB y Andrea Kimi Antonelli el Mercedes. Verstappen, fiel a su estilo, celebró públicamente evitar el test.
Aston Martin, por su parte, será el único equipo sin pilotos titulares en pista ya que ni Fernando Alonso ni Lance Stroll estarán este martes y el trabajo quedará en manos de Stoffel Vandoorne.
Del lado de los debutantes, varios repetirán el rodaje que ya tuvieron en la Práctica Libre 1 del viernes pasado. McLaren volverá a confiar en Pato O’Ward; Dino Beganovic girará con Ferrari, Luke Browning con Williams y Jak Crawford con Aston Martin. También tendrán actividad Kush Maini con Alpine, Paul Aron para Sauber, Frederik Vesti en Mercedes y Ryo Hirakawa en Haas. Red Bull pondrá su RB21 en manos del japonés Ayumu Iwasa, campeón de la Super Fórmula, mientras que Racing Bulls le dará kilómetros importantes a Arvid Lindblad, quien llegará a la F1 en 2026.
La jornada será clave para Pirelli. La marca italiana probará distintos compuestos para definir cuáles se utilizarán el próximo año, aunque las especificaciones base ya están aprobadas. Los equipos trabajarán bajo un límite de velocidad acordado para no exigir de más a las cubiertas en recta, dado que los autos 2026 tendrán menos carga aerodinámica y aerodinámica activa, algo que aún no puede replicarse del todo.
Para Colapinto, el cierre será puertas adentro: simulador, desarrollo y planificación de lo que viene. Sin vueltas este martes, pero con el trabajo enfocado en el futuro inmediato.