Los funcionarios niegan el abandono de la mujer que estaba presa en Delfín Gallo; un fiscal investiga el caso

“Obviamente la pérdida de una vida es lamentable, y más en un contexto de encierro. Pero no es verdad que no se la atendió. Según el informe de la autopsia tenía el ventrículo casi inexistente, es decir que era una persona que tenía una enfermedad cardíaca avanzada. El penal tiene cámaras de seguridad y la Justicia puede acceder inmediatamente a las grabaciones para sacarse las dudas sobre cómo se manejó la cuestión, así el trabajo sea lo más transparente posible”, concluyó Tula.