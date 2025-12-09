Los funcionarios niegan el abandono de la mujer que estaba presa en Delfín Gallo; un fiscal investiga el caso

La muerte de Graciela Pariente, la niñera que fue condenada por abandono de persona por el fallecimiento del bebé que estaba bajo su cuidado, desató una polémica. El Servicio Penitenciario negó la versión de abandono planteada por el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y las detenidas.
“Graciela no falleció dentro del penal sino en el hospital Eva Perón luego de maniobras de reanimación”, afirmó el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Sebastián Tula. El funcionario confirmó que durante su estadía en el Complejo, Pariente recibió la medicación recetada y dijo que el lunes 1 de diciembre había sido atendida por una endocrinóloga en el Hospital Padilla y que tenía que realizarse una serie de estudios durante esta semana.
“No hay registros de que haya pedido ayuda luego de la visita médica. Ella estuvo haciendo vida normal dentro del penal. Ese día se fue a dormir con las demás internas y entre la 1 y la 1.15 el personal del Servicio Penitenciario fue alertado por las mismas internas de que había una situación en el pabellón donde estaba alojada Graciela”, indicó Tula.
Según explicó, la interventora de la Unidad y dos enfermeras decidieron cargarla en el móvil del Servicio Penitenciario y llevarla al hospital mientras le practicaban maniobras de RCP en el camino. Al llegar al nosocomio -dijo-, fue atendida por el médico Federico Suárez, quien a la 1.49 les avisó a las autoridades que Pariente había fallecido.
Por pedido del fiscal Pedro Gallo, titular de la Fiscalía de Homicidios I, se realizó la autopsia correspondiente a Pariente. Fuentes judiciales informaron que el informe preliminar indicó como causa de muerte un infarto agudo de miocardio y que no se constataron lesiones externas.
“Obviamente la pérdida de una vida es lamentable, y más en un contexto de encierro. Pero no es verdad que no se la atendió. Según el informe de la autopsia tenía el ventrículo casi inexistente, es decir que era una persona que tenía una enfermedad cardíaca avanzada. El penal tiene cámaras de seguridad y la Justicia puede acceder inmediatamente a las grabaciones para sacarse las dudas sobre cómo se manejó la cuestión, así el trabajo sea lo más transparente posible”, concluyó Tula.