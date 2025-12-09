Investigan el fallecimiento en la cárcel de Delfín Gallo de una mujer que fue condenada por la muerte de un bebé

“Ella era un miembro más de nuestra familia y una excelente persona. Cuando pasó todo esto, entre los primos de la familia juntamos el dinero para pagarle un abogado. En ese momento el profesional nos explicó que lo mejor era ir por el abreviado y Graciela lo aceptó”, dijo. “Cuando la pasaron al penal pensábamos que iba a ser lo mejor porque creíamos que iba a tener más espacio, que podría estudiar, leer, hacer ejercicio y que sería mejor para su cabeza. Pero no fue así; bajó mucho de peso y había días que lo único que hacía era llorar en el teléfono”.