El tiempo en Tucumán: el calor se intensificará en los próximos tres días y podrían regresar las lluvias

La temperatura mínima fue de 17 °C. El cielo amaneció despejado pero la nubosidad aumentará con el paso de las horas. El pronóstico.

MUCHO CUIDADO. Las tucumanas y los tucumanos deberán protegerse del sol durante los próximos días. MUCHO CUIDADO. Las tucumanas y los tucumanos deberán protegerse del sol durante los próximos días. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Luego de un fin de semana inestable y con lluvias y tormentas en toda la provincia, la jornada de martes comenzó con cielo despejado y se espera que la temperatura retome su ascenso. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, para hoy se anuncia una máxima de 31 °C, en una tendencia que se repetirá el resto de la semana. También se advierten nuevas precipitaciones para el jueves y el viernes. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura mínima fue de 17 °C y que la nubosidad fue de apenas un 25%. La humedad superó el 80% y la visibilidad fue de casi 10 kilómetros. Los vientos fueron suaves del sectores noreste. 

El cielo podría comenzar a poblarse de nubes a lo largo de la mañana y después del mediodía, cuando la temperatura alcance los 27°C. La humedad sería del 50% y los vientos moderados del sector sureste. La térmica rondaría los 28 °C. 

La temperatura máxima de 31 °C se alcanzará en horas de la siesta, cuando la nubosidad sea del 50% y la humedad del 43%. Los vientos serán leves del sector sur y la visibilidad superará los 10 kilómetros. 

La llegada de la noche traerá algo de alivio ya que la temperatura retrocederá hasta los 25 °C, con una nubosidad cercana al 45% y una humedad superior al 60%. Los vientos seguirán siendo suaves pero desde el sector norte. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, para el miércoles se espera mucha nubosidad y elevada humedad, con una temperatura mínima de 20 °C, mientras que la máxima treparía hasta los 33 °C. 

Esas condiciones climáticas podrían repetirse el jueves, para el que pronostican mucha nubosidad y humedad. La mínima rondaría los 20 °C y la máxima los 30 °C. No descartan precipitaciones aisladas por la mañana y lluvias por la noche. 

