El tiempo en Tucumán: el calor se intensificará en los próximos tres días y podrían regresar las lluvias

Luego de un fin de semana inestable y con lluvias y tormentas en toda la provincia, la jornada de martes comenzó con cielo despejado y se espera que la temperatura retome su ascenso. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, para hoy se anuncia una máxima de 31 °C, en una tendencia que se repetirá el resto de la semana. También se advierten nuevas precipitaciones para el jueves y el viernes.