Construyen el puente colgante más largo del mundo: dónde estará

Las autoridades italianas destacan que el puente ofrecerá beneficios estratégicos de largo alcance. Entre los principales objetivos se encuentran garantizar un flujo permanente y seguro entre Sicilia y la península; integrar redes ferroviarias y carreteras en un mismo eje; reducir de manera drástica los tiempos de traslado; favorecer el transporte de mercancías; y fortalecer la actividad turística y económica en el sur de Italia. La obra también representa un avance en cohesión territorial, al mejorar la conectividad interna y su vinculación con el resto del país y del continente.