Construyen el puente colgante más largo del mundo: dónde estará

Con una inversión superior a los 13.000 millones de euros, la megaestructura promete revolucionar la movilidad, potenciar el comercio y reforzar la integración regional.

Construyen el puente colgante más largo del mundo: dónde estará
Hace 2 Hs

La ingeniería europea se prepara para dar un salto histórico con la construcción del Puente del Estrecho de Mesina, un megaproyecto que Italia impulsa para conectar definitivamente Sicilia con la región de Calabria. La obra, concebida para convertirse en el puente colgante de un solo vano más largo del mundo, tendrá una extensión aproximada de 3.300 metros y aspira a transformar la infraestructura de transporte del continente.

El puente contará con una plataforma de 60 metros de ancho, distribuida en seis carriles vehiculares y dos vías férreas. Su diseño permitirá la circulación simultánea de automóviles, trenes de alta velocidad y servicios de carga. Con una capacidad prevista de 6.000 vehículos por hora y hasta 200 trenes diarios, el corredor se posiciona como una de las infraestructuras más ambiciosas jamás proyectadas en Europa.

Las autoridades italianas destacan que el puente ofrecerá beneficios estratégicos de largo alcance. Entre los principales objetivos se encuentran garantizar un flujo permanente y seguro entre Sicilia y la península; integrar redes ferroviarias y carreteras en un mismo eje; reducir de manera drástica los tiempos de traslado; favorecer el transporte de mercancías; y fortalecer la actividad turística y económica en el sur de Italia. La obra también representa un avance en cohesión territorial, al mejorar la conectividad interna y su vinculación con el resto del país y del continente.

El costo total estimado supera los 13.000 millones de euros, cifra que incluye obras complementarias y soluciones técnicas específicas para su emplazamiento. El Estrecho de Mesina es una zona de actividad sísmica, por lo que el proyecto incorpora estudios actualizados y sistemas de seguridad destinados a garantizar la estabilidad y operación de la estructura en condiciones extremas.

Según el cronograma oficial, la construcción debería estar finalizada en 2032, aunque la fecha podría experimentar modificaciones por factores técnicos o financieros. Actualmente, el puente se encuentra en etapa administrativa, con estudios de ingeniería renovados y procesos regulatorios en revisión.

