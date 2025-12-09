Cartas de lectores: La caída de las ventas en Tucumán

La caída de las ventas en el comercio de Tucumán es un tema preocupante, especialmente considerando el contexto económico actual. Según la Cámara de Comercio, los comerciantes expresan su preocupación por la caída de ventas y los feriados, lo que ha llevado a replantear la actividad. Algunos factores que podrían estar contribuyendo son: 1) Caída de consumos: la crisis económica y la inflación han llevado a una disminución en el poder adquisitivo de los consumidores, lo que afecta directamente a las ventas. 2) Aumento de la competencia: la apertura de importaciones y la creciente competencia de plataformas digitales como Temu y Shein han cambiado el panorama comercial. 3) Pérdida de empleos: el cierre de empresas y la reducción de personal en sectores como la industria manufacturera, la construcción y el comercio también impactan en el consumo. Para hacer un comentario personal sobre este tema, podría mencionar la situación actual de las ventas en Tucumán y cómo creer que las políticas económicas están afectando al comercio local. También podría destacar la importancia de encontrar soluciones para impulsar el consumo y apoyar a los comerciantes locales.