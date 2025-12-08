River jugará la Sudamericana 2026 tras la caída de Boca ante Racing en el Clausura 2025

Pero este retorno llega en medio de un recambio profundo. El ciclo Gallardo decidió prescindir de cuatro emblemas de Madrid ya que Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Milton Casco y Gonzalo “Pity” Martínez no continuarán. A eso se suman las salidas de Miguel Borja y Federico Gattoni, y la apertura a negociaciones para que Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Sebastián Boselli evalúen ofertas. El objetivo dirigencial es bajar el promedio de edad y dar espacio a nuevos liderazgos de cara a 2026.