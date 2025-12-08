River jugará la Sudamericana 2026 tras la caída de Boca ante Racing en el Clausura 2025

Cuando Adrián "Maravilla" Martínez empujó la pelota a la red en La Bombonera por el 1-0 de Racing frente a Boca en semifinales del Clausura activó un efecto dominó que terminó con River relegado a la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Marcelo Gallardo necesitaba que su histórico rival llegara a la final y se consagrara para mantener viva la opción de clasificar a la Libertadores vía tabla anual. Nada de eso ocurrió.
El "Millonario" cerró el año con 53 puntos en la acumulada, por detrás de Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors, los tres que obtuvieron lugar directo en el máximo torneo continental. Sin título en el Clausura (Racing lo eliminó en octavos) y sin que sus otras alternativas prosperaran, quedó confirmado su regreso a la Sudamericana tras más de una década.
La clasificación habilita un escenario atípico en Núñez, pero no solo eso. Independiente aguarda atento porque si Racing gana el Clausura, el "Rojo" ocupará el cupo liberado y jugará internacionalmente el próximo año. Si el campeón es Estudiantes o Gimnasia, será la "Academia" quien dispute la Sudamericana. Por ahora, Barracas Central es el último clasificado por tabla, beneficiado por el título de Lanús en el Apertura.
La última vez que River jugó y ganó la Copa Sudamericana fue en 2014, en aquella recordada semifinal ante Boca y final frente a Atlético Nacional. También la disputó en 2003, donde fue subcampeón ante Cienciano, y alcanzó semifinales en 2007 y 2015.
Pero este retorno llega en medio de un recambio profundo. El ciclo Gallardo decidió prescindir de cuatro emblemas de Madrid ya que Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Milton Casco y Gonzalo “Pity” Martínez no continuarán. A eso se suman las salidas de Miguel Borja y Federico Gattoni, y la apertura a negociaciones para que Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Sebastián Boselli evalúen ofertas. El objetivo dirigencial es bajar el promedio de edad y dar espacio a nuevos liderazgos de cara a 2026.
Copa Sudamericana 2026: formato y fechas
El certamen mantendrá la estructura de este año. Habrá una primera fase con 32 equipos, sin argentinos ni brasileños, que competirán mano a mano. De allí saldrán 16 clasificados que se unirán a los seis argentinos, seis brasileños y cuatro equipos provenientes del repechaje de Libertadores para conformar la fase de grupos (8 zonas de cuatro).
Solo el líder de cada grupo avanzará directo a octavos. Los segundos irán a un repechaje contra los terceros de la Libertadores. Desde allí, cruces ida y vuelta hasta llegar a la final, a partido único.
Calendario estimado:
- Sorteo: 18 de marzo
- Fase de grupos: entre el 7 y el 9 de abril, hasta fines de mayo
- Final: 21 de noviembre, sede a confirmar
Equipos ya clasificados
- Argentina: River, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Tigre, Barracas Central y Racing/Independiente (según campeón del Clausura).
- Brasil: San Pablo, Gremio, RB Bragantino, Santos, Atlético Mineiro, Corinthians.
- Chile: Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano, Cobresal.
- Perú: Melgar, Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso, Cienciano.
- Paraguay: Sportivo Trinidense, Nacional, Deportes Recoleta, Olimpia.
- Uruguay: Defensor Sporting, Boston River, Racing (MVD), Montevideo City Torque.
- Venezuela: Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas, Metropolitanos.
- Colombia: Atlético Bucaramanga y Millonarios (restan dos cupos).
- Ecuador y Bolivia: plazas por resolverse.
River afrontará 2026 con un único desafío internacional claro y un contexto que demanda reconstrucción. La Sudamericana será terreno para probar una nueva versión del equipo.