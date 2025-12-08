La Casa de Gobierno asiste a Tafí Viejo para afrontar deudas por servicios esenciales

Hasta mediados de año, se habían registrado tensiones entre las gestiones del gobernador Osvaldo Jaldo y de la jefa municipal, esposa del actual diputado nacional Javier Noguera (bloque Independencia). Sucede que la intendenta había decidido salir del “Pacto Social”, y al poco tiempo comenzaron los reclamos cruzados entre la Casa de Gobierno y el municipio por deudas millonarias acumuladas en los últimos períodos. Sin embargo, en medio del acuerdo político y electoral que posibilitó la unidad del peronismo para las elecciones -a través del frente Tucumán Primero-, Rodríguez volvió a firmar el convenio con la Provincia, y Tafí Viejo retornó al “Acuerdo Fiscal” para el período septiembre-diciembre, con el visto bueno para mantenerse en este esquema en el ejercicio 2026.