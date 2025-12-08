La Casa de Gobierno asiste a Tafí Viejo para afrontar deudas por servicios esenciales

Los contrapuntos entre la Casa de Gobierno y la Municipalidad de Tafí Viejo quedaron atrás. Y una nueva señal de ello quedó plasmada en el decreto 3.449/3 (SH) del Poder Ejecutivo (PE), que giró una asistencia financiera reintegrable a la “Ciudad del Limón” por $1.035 millones a la “Ciudad del Limón”, a fin de afrontar el pago de deudas “por la prestación de servicios esenciales correspondientes a septiembre y octubre de 2025”.
El envío de fondos a la administración de la peronista Alejandra Rodríguez se concretó en el marco del Acuerdo Fiscal (antes conocido como “Pacto Social”), que permite las transferencias por parte del PE a los municipios para cubrir gastos operativos, como sueldos y obras públicas, a cambio de los recursos coparticipables correspondientes a cada distrito.
Hasta mediados de año, se habían registrado tensiones entre las gestiones del gobernador Osvaldo Jaldo y de la jefa municipal, esposa del actual diputado nacional Javier Noguera (bloque Independencia). Sucede que la intendenta había decidido salir del “Pacto Social”, y al poco tiempo comenzaron los reclamos cruzados entre la Casa de Gobierno y el municipio por deudas millonarias acumuladas en los últimos períodos. Sin embargo, en medio del acuerdo político y electoral que posibilitó la unidad del peronismo para las elecciones -a través del frente Tucumán Primero-, Rodríguez volvió a firmar el convenio con la Provincia, y Tafí Viejo retornó al “Acuerdo Fiscal” para el período septiembre-diciembre, con el visto bueno para mantenerse en este esquema en el ejercicio 2026.
El decreto y los fundamentos
En este escenario, según el decreto 3.449/3 (firmado el 13 de noviembre pero publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial), el municipio gestionó una asistencia financiera reintegrable para saldar cuentas por servicios esenciales. Tras enumerar los antecedentes normativos y consignar los informes técnicos correspondientes, el vicegobernador Miguel Acevedo, en ese momento ejercicio del Poder Ejecutivo, otorgó el auxilio económico a la “Ciudad del Limón, canalizado a través de la Cuenta Fiduciaria de la Municipalidad de Tafí Viejo, según el instrumento rubricado también por el ministro de Economía y Producción Daniel Abad.
Víctor Schedan, fiscal municipal de la gestión de Rodríguez, señaló a LA GACETA que Tafí Viejo “es el municipio más importante de la provincia, después de San Miguel de Tucumán”, dada su población y extensión territorial.
“Esta asistencia tiende a mantener el gran volumen de servicios que se requiere para que todo funcione como corresponde. Y está en línea con el aumento que se ha proyectado al ‘Pacto’ para todos los municipios, no sólo Tafí Viejo, a partir de enero”, señaló el funcionario.
Recordó en ese sentido que el giro de fondos reintegrables está previsto en el convenio firmado por los distintos distritos y el PE, y agregó que en este caso permitió cubrir distintos servicios esenciales de órbita municipal, como recolección de servicios, alumbrado público y otras prestaciones.
Finalmente, Schedan marcó que “se están pagando los sueldos en tiempo y forma, como siempre”. “Lo bueno del Pacto Social es que otorga previsibilidad”, valoró.
Dentro del "Pacto": los montos de octubre
La mayoría de los municipios forma parte del "Pacto Social", un esquema creado en la década del 2000 para asegurar que los municipios cubran sus planillas salariales y, además, puedan costear obras públicas y servicios.
Gracias a este mecanismo, según los decretos publicados en el Boletín Oficial, distintos distritos hicieron frente a los compromisos correspondientes a octubre.
El listado de fondos reintegrables incluye a distritos gobernadores por el peronismo y por la oposición; entre ellos: Banda del Río Salí ($4.177 millones), Alderetes ($1.379 millones), San Isidro de Lules ($2.715 millones), Juan Bautista Alberdi ($2.481 millones), Bella Vista ($1.393 millones), Yerba Buena ($1.460 millones); Monteros ($3.344 millones), Simoca ($1.406 millones), Tafí del Valle ($1.594 millones), Tafí Viejo ($2.461 millones), La Cocha ($810 millones), Aguilares ($2.960 millones), Las Talitas ($919 millones) y Graneros ($1.098 millones).