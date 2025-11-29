Cómo agregar tus tarjetas de crédito a tu celular Android o iOS para hacer pagos NFC

La tecnología NFC llegó para facilitar la manera en que se hacen compras desde un celular. Es ya un hecho que toda persona lleva un celular consigo y, sirviéndose de esta práctica, se implementó este tipo de tecnología que permite vincular tarjetas de crédito y débito a un teléfono móvil para pagar desde él sin necesidad de llevar la tarjeta física.
Los pagos NFC (Near Field Communication o, en español, Comunicación de Campo Cercano, son una herramienta que permite la comunicación de corto alcance entre dos dispositivos de manera rápida y sencilla. Se trata de una tecnología que pueden utilizar la mayoría de los celulares y que permite pagar con metodología contactless, es decir, sin que ninguna tarjeta o comprador tenga que tener ningún tipo de contacto físico con un tercero.
Pero para utilizar este tipo de tecnología, es necesario primero vincular una cuenta bancaria o de billeteras virtuales a tu celular. Tanto Android como iOS –los sistemas operativos más utilizados– tienen sus propias billeteras o wallets para anexar allí tus tarjetas.
Cómo vincular tu tarjeta de crédito a tu celular iOS
Para hacer pagos por contactless en un celular iPhone, necesitás la aplicación Wallet que generalmente viene instalada por defecto. Si no la tenés, podrás descargarla desde el Apple Store. Una vez que la tengas, deberás seguir estos pasos:
1) Ingresar a Wallet y buscar el ícono de más “+”
2) Seleccioná “Agregar tarjeta”
3) Usá la cámara para escanear tu tarjeta a ingresar y elegí si se trata de una tarjeta de débito o de crédito
4) Si preferís hacerlo sin utilizar la cámara, podés tocar la opción “Ingresar manualmente”
5) La aplicación te pedirá algunos datos para anexar tu cuenta y verificar que es tuya. Deberás ingresar número de tarjeta, nombre de titular, fecha de vencimiento y código de seguridad
6) Una vez que todos los campos estén completados, deberás tocar “Listo” y estará listo para usar
Cómo vincular tu tarjeta de crédito a tu celular Android
La aplicación que utilizan los celulares con sistema operativo Android se llama Billetera. Al igual que Wallet, viene instalada por defecto en muchos celulares, pero en la mayoría de los casos deberás buscarla en Play Store e instalarla. Una vez descargada, deberás seguir estos pasos:
1) Abrí la aplicación Billetera y seleccioná la opción “Agregar tarjeta de pago”
2) En una nueva pantalla te aparecerá la opción “Nueva tarjeta de crédito o débito”
3) Luego de cargar, te permitirá utilizar la cámara para escanear tu tarjeta que deberás alinear con el marco que te muestra la pantalla
4) Si preferís hacerlo a la vieja usanza, debés seleccionar la opción “También puedes ingresar la información manualmente” y a partir de allí continuar completando con los datos que solicite la app
5) Deberás tener a mano número de tarjeta, fecha de vencimiento, código de seguridad y nombre de titular
6) Una vez cargados todos los campos, presionarás en “Guardar y continuar” y la tarjeta estará lista para usar
7) Si el sistema solicita verificar tu identidad, deberás seguir los pasos que indiquen. Generalmente llega un SMS o una llamada telefónica con un código de verificación para completar la activación.