Cómo agregar tus tarjetas de crédito a tu celular Android o iOS para hacer pagos NFC

Los pagos NFC (Near Field Communication o, en español, Comunicación de Campo Cercano, son una herramienta que permite la comunicación de corto alcance entre dos dispositivos de manera rápida y sencilla. Se trata de una tecnología que pueden utilizar la mayoría de los celulares y que permite pagar con metodología contactless, es decir, sin que ninguna tarjeta o comprador tenga que tener ningún tipo de contacto físico con un tercero.