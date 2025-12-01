El año que transformó a la Pre AFA de Atlético Tucumán en un semillero competitivo a nivel nacional

Este 2025 terminó de confirmar algo que en Atlético se venía gestando desde hace tiempo. El trabajo en Pre AFA pasó de ser solamente un espacio de formación a ser un proyecto consolidado, con identidad propia, con logros deportivos a simple vista y con una estructura que funciona todos los días. Lo que previamente parecía un engranaje menor en el día a día del club se volvió un punto clave del futuro.
Ese recorrido tiene un protagonista central: Fernando Fontana, ex jugador del “Decano”, Chacarita y Unión, entre otras instituciones, que desde 2017 trabaja en las divisiones formativas y que este año asumió la coordinación de las categorías 2012, 2013 y 2014.
El ex lateral habló con LA GACETA para repasar un proceso que él mismo describe como “un proyecto que empezó antes de la pandemia y que hoy muestra frutos gracias a mucha gente que nadie ve”.
Fontana no llegó a la coordinación por un simple movimiento interno. Este 2025 dejó la Quinta división para ocupar el cargo que quedó vacante cuando Gustavo Alejandro Córdoba viajó a Perú como ayudante de campo, en donde consiguió la clasificación a la Copa Libertadores. “Gustavo fue quien me propuso ayudarlo años atrás en la 2012. Con él y con Marcos Cruz fuimos cambiando la metodología de trabajo. Pero nada de esto se sostiene sin el proceso que empezó hace años”, explica.
Este proyecto tiene nombres que atravesaron distintas etapas. El directivo Carlos Aguirre, quien impulsó la estructura desde antes de la pandemia; Diego Erroz, coordinador deportivo durante buena parte de ese tiempo; Antonio “Turco” Apud, que también pasó por ese rol; y Córdoba, que dejó su impronta antes de viajar al exterior.
Aguirre, desde lo institucional, cumplió un papel decisivo ya que su gestión permitió abrir puertas, consolidar vínculos y lograr que Atlético sea bien recibido en cada torneo en el que participa. “Eso no es de un día para el otro. Son años de trabajo, de ir mostrando que el club está a la altura”, resume Fontana.
Grandes victorias
Los resultados dan cuenta de esa evolución. La categoría 2012 cerró el torneo Pre AFA invicta, con 4 victorias y 3 empates, logró el tercer puesto en el tradicional torneo “Sueño Celeste” y coronó un año histórico en el “Valesanito”, en donde fue campeón por primera vez en más de 15 años de participación. Lo hizo con una campaña impecable: sin derrotas y sin recibir goles ante rivales de peso como Lanús, Unión, Defensa y Justicia, Gremio de Brasil, Nacional de Uruguay, Estudiantes, Boca y San Lorenzo. En paralelo, pelea la fase final de la Liga Tucumana.
La categoría 2013 ganó 5 partidos y perdió 2 en el Pre AFA, gritó campeón en el torneo organizado por Unión en el estadio 15 de Abril, eliminó a Vélez en el Argentinito de San Carlos y solamente quedó afuera contra Estudiantes por penales. También llegó a cuartos de final del Valesanito y hoy compite en las definiciones locales.
La 2014 alternó tres victorias, tres derrotas y un empate; fue subcampeona en el Sueño Celeste tras caer ante Boca por la mínima, avanzó hasta octavos en el Valesanito y se consagró campeona del torneo Apertura de la Liga Tucumana. También está en etapas decisivas del certamen.
Pero detrás de los resultados hay algo más profundo. Hay una forma de trabajar.
Detrás del equipo
Fontana insiste en que la Pre AFA funciona porque el trabajo no depende de una sola persona. En las tres categorías hay entrenadores que sostienen la idea diaria, preparadores físicos que coordinan cargas y un entrenador de arqueros que sigue el desarrollo de los chicos en detalle. A eso se suma el profesor de fuerza que trabaja en el gimnasio y un coordinador administrativo que mantiene el orden fuera de la cancha.
Esa estructura convivió con otra decisión clave del año. Se abrió la pensión a los más chicos. La 2012 ya cuenta con cuatro jugadores de Santiago del Estero y, para el año que viene, la 2013 sumará chicos de Chaco, Salta, Catamarca y Santiago. Ese salto permitió algo que el club buscaba hace tiempo: hacer competitivas estas categorías a nivel nacional.
Para acompañar ese crecimiento, la presencia del gabinete psicológico se volvió determinante. “Fernanda y Anahí son fundamentales. Los chicos son muy chicos, viven lejos de sus familias y necesitan contención deportiva, social y escolar”, dice Fontana. Ese sostén marca diferencias.
Y marca, sobre todo, una idea. La Pre AFA no es un torneo paralelo ni un anexo menor. Es la base sobre la que se prepara a los futbolistas que en 2026 ya estarán compitiendo en Novena. “La 2012 tiene un nivel muy bueno. Y estos torneos con rivales de todo el país sirven exactamente para lo que viene: adaptación, ritmo y crecimiento”, agrega.
En esa línea, Fontana deja una frase que condensa su manera de mirar el proyecto. “Los chicos son mis otros hijos”, confiesa.
Detrás del calendario, de los viajes, de las tablas y de los resultados, está esa convicción. Por eso, el 2025 terminó siendo la confirmación de que Atlético encontró un camino en sus formativas. Con trabajo constante y una idea que, por primera vez en mucho tiempo, muestra una identidad reconocible.