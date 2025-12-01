El año que transformó a la Pre AFA de Atlético Tucumán en un semillero competitivo a nivel nacional

Fontana no llegó a la coordinación por un simple movimiento interno. Este 2025 dejó la Quinta división para ocupar el cargo que quedó vacante cuando Gustavo Alejandro Córdoba viajó a Perú como ayudante de campo, en donde consiguió la clasificación a la Copa Libertadores. “Gustavo fue quien me propuso ayudarlo años atrás en la 2012. Con él y con Marcos Cruz fuimos cambiando la metodología de trabajo. Pero nada de esto se sostiene sin el proceso que empezó hace años”, explica.