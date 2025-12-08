Secciones
SociedadActualidad

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales este 8 de diciembre

La mayoría tendrá un funcionamiento extraordinario el próximo lunes feriado.

PACIENCIA. Durante este feriado, los colectivos circularán con frecuencia de domingos. PACIENCIA. Durante este feriado, los colectivos circularán con frecuencia de domingos. ARCHIVO LA GACETA
Hace 2 Hs

Debido al feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, diferentes entes dependientes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ya anunciaron cuál será la modalidad de atención, que también afectará la actividad comercial en el microcentro de la ciudad.

La Cámara de Comercio recordó que hoy es una jornada considerada feriado con motivo religioso. El día que se celebra el nacimiento de la Virgen María sin pecado original es una de las fechas especiales en el calendario nacional. Por ello, la mayoría de los negocios con atención al público permanecerán cerrados, excepto algunos que abrirán solamente medio día.

Anses: cómo afecta el feriado del 8 de diciembre al calendario de pagos

Anses: cómo afecta el feriado del 8 de diciembre al calendario de pagos

El ente que nuclea a los comerciantes capitalinos también recordó que los empleadores que deseen abrir deberán pagar a los trabajadores el doble correspondiente a las horas trabajadas. Por otra parte, y no menos importante, un detalle a tener en cuenta es que aún si no se trabaja, el día debe ser abonado y no descontado del salario de los empleados.

Recordamos que la atención será normal en supermercados, centro comerciales, cines, cafeterías y locales de toda la cadena del rubro gastronómico. 

Atención de servicios municipales durante el feriado del 8 de diciembre

● Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.  

● Ómnibus: circularán de manera reducida, con la frecuencia de los domingos.

● Recolección de Residuos: no habrá servicio de recolección de residuos.

● Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal de 8 a 12 y 15 a 18.  

● Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): no abrirá sus puertas.

● Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.  

● Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.

Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánCámara de Comerciantes de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuándo será el próximo feriado luego del lunes 8 de diciembre

Cuándo será el próximo feriado luego del lunes 8 de diciembre

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales el 8 de diciembre

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales el 8 de diciembre

Qué dijo el Gobierno: ¿hay feriado puente este 8 de diciembre?

Qué dijo el Gobierno: ¿hay feriado puente este 8 de diciembre?

LLega el último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

LLega el último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

Anses: cómo afecta el feriado del 8 de diciembre al calendario de pagos

Anses: cómo afecta el feriado del 8 de diciembre al calendario de pagos

Lo más popular
Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán
1

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días
3

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis
4

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital
5

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital

Piden al Poder Ejecutivo provincial que reglamente la ley contra la tracción a sangre
6

Piden al Poder Ejecutivo provincial que reglamente la ley contra la tracción a sangre

Más Noticias
El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Comentarios