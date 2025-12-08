Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales este 8 de diciembre

Debido al feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, diferentes entes dependientes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ya anunciaron cuál será la modalidad de atención, que también afectará la actividad comercial en el microcentro de la ciudad.
La Cámara de Comercio recordó que hoy es una jornada considerada feriado con motivo religioso. El día que se celebra el nacimiento de la Virgen María sin pecado original es una de las fechas especiales en el calendario nacional. Por ello, la mayoría de los negocios con atención al público permanecerán cerrados, excepto algunos que abrirán solamente medio día.
El ente que nuclea a los comerciantes capitalinos también recordó que los empleadores que deseen abrir deberán pagar a los trabajadores el doble correspondiente a las horas trabajadas. Por otra parte, y no menos importante, un detalle a tener en cuenta es que aún si no se trabaja, el día debe ser abonado y no descontado del salario de los empleados.
Recordamos que la atención será normal en supermercados, centro comerciales, cines, cafeterías y locales de toda la cadena del rubro gastronómico.
Atención de servicios municipales durante el feriado del 8 de diciembre
● Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.
● Ómnibus: circularán de manera reducida, con la frecuencia de los domingos.
● Recolección de Residuos: no habrá servicio de recolección de residuos.
● Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal de 8 a 12 y 15 a 18.
● Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): no abrirá sus puertas.
● Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.
● Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.