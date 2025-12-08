Prueba: expectativa por el nuevo bono en dólares que emitirá el Gobierno nacional

Como complemento para cubrir el pago del 9 de enero, el ministro de economía confirmó que se está trabajando en una segunda alternativa que se anunciará en los próximos días. Una posibilidad, según Invecq Consulting, podría ser un instrumento similar al Bonte 2030, emitido en junio de este año y suscribible en pesos, que logró una colocación equivalente a U$S 1.000 millones a una tasa en moneda local del 29,5% y se logró con un riesgo país en la zona de 650 puntos básicos. Además, el resto de las necesidades se financiaría mediante un repo con bancos internacionales, que ofrecieron U$S 6.000 millones, aunque el Gobierno solo tomaría lo necesario para cubrir los vencimientos, detalla la consultora. Esto refuerza la idea de que los pagos están plenamente garantizados y, a medida que el riesgo país continúe comprimiendo, el Tesoro debería requerir menos bonos locales como garantía para operar este tipo de transacciones, analiza.