Prueba: expectativa por el nuevo bono en dólares que emitirá el Gobierno nacional

Tras casi ocho años sin acceso al financiamiento en dólares a mediano y largo plazo, el Gobierno nacional anunció que volverá a emitir un título en moneda extranjera con el objetivo de refinanciar vencimientos. En este contexto, se anunció una nueva colocación destinada a cubrir parte de los compromisos de enero y así enviar una señal positiva al mercado para seguir comprimiendo el riesgo país.
La Secretaría de Finanzas confirmó el lanzamiento del Bono del Tesoro Nacional en dólares 6,5% de cupón TNA con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 (Bonar 2029N), de pagos semestrales y amortización íntegra al vencimiento, la suscripción será en dólares y bajo legislación local. La medida busca atender parte de los vencimientos en dólares del 9 enero y los fondos obtenidos se destinarán principalmente a cancelar parte del capital de los AL30 y AL29 por casi U$S 1.200 millones -en total los vencimientos rondan los U$S 4.200 millones-.
Como complemento para cubrir el pago del 9 de enero, el ministro de economía confirmó que se está trabajando en una segunda alternativa que se anunciará en los próximos días. Una posibilidad, según Invecq Consulting, podría ser un instrumento similar al Bonte 2030, emitido en junio de este año y suscribible en pesos, que logró una colocación equivalente a U$S 1.000 millones a una tasa en moneda local del 29,5% y se logró con un riesgo país en la zona de 650 puntos básicos. Además, el resto de las necesidades se financiaría mediante un repo con bancos internacionales, que ofrecieron U$S 6.000 millones, aunque el Gobierno solo tomaría lo necesario para cubrir los vencimientos, detalla la consultora. Esto refuerza la idea de que los pagos están plenamente garantizados y, a medida que el riesgo país continúe comprimiendo, el Tesoro debería requerir menos bonos locales como garantía para operar este tipo de transacciones, analiza.
Otra salida al mercado: el turno de Entre Ríos
Entre Ríos se prepara para salir a colocar deuda en el exterior. La provincia gobernada por el economista Rogelio Frigerio anunciará, en breve, la emisión de un bono internacional que se colocará bajo legislación de Nueva York, con bancos internacionales (uno de capital estadounidense y otro europeo). La provincia vuelve al mercado internacional luego de varios años sin emitir: su última emisión terminó en default y fue reestructurada. “Básicamente estamos renovando deuda de Gustavo Bordet (gestionó la provincia entre 2015 y 2023) y buscamos mejorar el perfil de la deuda”, explicaron al sitio TN.com desde el entorno de Frigerio.