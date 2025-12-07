Secciones
El tucumano Montoro “condenó” al "Leão" de Martín Palermo con su gol y Fortaleza descendió en la última fecha del Brasileirao

El mediocampista ex Vélez marcó el 1-1 parcial para Botafogo y complicó el panorama de Fortaleza, que terminó cayendo 4-2 y perdiendo la categoría por primera vez desde 2018.

REMÓ HASTA EL FINAL, PERO MURIÓ A LA ORILLA. Martín Palermo no pudo salvar a Fortaleza del descenso. REMÓ HASTA EL FINAL, PERO MURIÓ A LA ORILLA. Martín Palermo no pudo salvar a Fortaleza del descenso.
Hace 35 Min

La definición del Brasileirao 2025 entregó una tarde llena de tensión, nueve partidos en simultáneo y un desenlace que golpeó de lleno al proyecto de Martín Palermo. Fortaleza llegó a la jornada final dependiendo únicamente de sí mismo: una victoria lo salvaba sin importar otros resultados. Pero en Río de Janeiro todo salió mal. Botafogo lo derrotó 4-2 y lo mandó a la Série B. En esa historia, un tucumano quedó marcado como protagonista: Álvaro Montoro, autor del gol del 1-1 que comenzó a torcer definitivamente el destino del equipo de Palermo.

Hasta ese momento, Fortaleza manejaba una tenue ventaja en la tabla, pero el empate transitorio fue un golpe emocional del que nunca logró recuperarse. Montoro aprovechó un descuido defensivo, definió con categoría para establecer la igualdad y desató el primer quiebre de la tarde. Desde ese instante, el "Leao" quedó obligado a reaccionar, pero su estructura se desordenó y Botafogo tomó el control del partido.

Fortaleza había tenido un “gran sprint final” de temporada que lo había sacado de la zona roja. Sin embargo, la derrota propia se combinó con un resultado inesperado: la victoria 3-1 de Internacional ante Bragantino, que permitió al "Colorado" lograr una permanencia que parecía casi imposible. Ese triunfo, sumado a los goles que Botafogo siguió anotando en Río, terminó de sellar el descenso.

El equipo de Palermo no descendía desde 2018, año en el que había regresado a Primera tras consagrarse campeón de la Série B. Desde entonces había logrado estabilidad, presencia internacional y construyó una identidad competitiva. Todo se desmoronó en 90 minutos.

Mientras tanto, en otro escenario, Santos -el club símbolo de Neymar- se salvó al golear 3-0 a Cruzeiro y se clasificó a la Copa Sudamericana 2026.

La temporada terminó con emociones cruzadas, pero para el "Leao" quedó el sabor más amargo. Y en esa foto final, el tucumano Montoro aparece como quien dio el primer golpe que cambió la historia.

