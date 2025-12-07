El tucumano Montoro “condenó” al "Leão" de Martín Palermo con su gol y Fortaleza descendió en la última fecha del Brasileirao

La definición del Brasileirao 2025 entregó una tarde llena de tensión, nueve partidos en simultáneo y un desenlace que golpeó de lleno al proyecto de Martín Palermo. Fortaleza llegó a la jornada final dependiendo únicamente de sí mismo: una victoria lo salvaba sin importar otros resultados. Pero en Río de Janeiro todo salió mal. Botafogo lo derrotó 4-2 y lo mandó a la Série B. En esa historia, un tucumano quedó marcado como protagonista: Álvaro Montoro, autor del gol del 1-1 que comenzó a torcer definitivamente el destino del equipo de Palermo.