La crisis de un transporte público fragmentado

La crisis del transporte público en Tucumán lleva más de cuatro décadas. Lejos de lograrse una solución, la situación tiende a agravarse cada año. En primer lugar, el servicio de ómnibus es deficiente, en tiempo y forma, y costoso en relación a otros medios de transporte, además de que insólitamente conviven dos modelos de pago, uno para la capital y otro para el resto de la provincia, algo que no sucede en otros distritos argentinos, lo que le complica y encarece la vida a la gente, obligada a pagar dos o más boletos para viajar por la misma ciudad. Esto llevó a que muchos apelaran a opciones más económicas y efectivas. Las motos encabezan esa lista y se multiplicaron por miles en la última década. Con poco dinero le permiten al usuario trasladarse con libertad por dónde necesite. Luego surgieron las plataformas de transporte, de autos o de motos, que según el caso pueden ser más baratas que los colectivos y presentan la ventaja de que son viajes puerta a puerta y sin las prolongadas esperas que deben soportar los pasajeros en algunas líneas de ómnibus.