San Martín, entre bajas y dudas: un posible adiós y decisiones que llegarán con Pérez Castro

Campodónico, por su parte, fue contundente al hablar de su futuro. “Mi cabeza está puesta en planificar la pretemporada. Tengo contrato hasta diciembre del año que viene, así que, en mi cabeza, soy el técnico de San Martín. Después, si ‘Facu’ (Pérez Castro) decide buscar otro entrenador, será otra historia”, expresó el DT, poniendo sobre la mesa su deseo de continuar pero también la lógica aceptación de que su continuidad depende de una evaluación integral. Aunque el encuentro formal con el director deportivo todavía no se produjo, en la mesa chica ya se barajan alternativas si se toma la decisión de cambiar de entrenador.