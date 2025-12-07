Secciones
Seguridad

Detienen a un “cápsulero” con cocaína cuando viajaba en un taxi

Tenía un pasaje aéreo con destino final a Alemania.

Operativo. GENDARMERÍA Operativo. GENDARMERÍA
Hace 1 Hs

Un operativo del Escuadrón 61 “Salvador Mazza”, realizado sobre el kilómetro 1.484 de la ruta nacional 34, terminó con la detención de un hombre de nacionalidad paraguaya que transportaba 733 gramos de cocaína distribuidos en cápsulas.

El procedimiento se inició cuando los gendarmes detuvieron la marcha de un taxi para una inspección de rutina. Durante el control, los efectivos advirtieron que el pasajero llevaba dentro de su campera 29 cápsulas similares a las utilizadas para trasladar droga. 

Ante las sospechas, el hombre fue trasladado al hospital local, donde mediante estudios radiográficos se constató que también llevaba cápsulas alojadas en su organismo.

Posteriormente, el detenido expulsó 84 cápsulas, que sumadas a las 29 incautadas inicialmente totalizaron 113 unidades. Las pruebas Narcotest confirmaron que contenían cocaína, con un peso final de 733 gramos.

Además, los gendarmes verificaron que el ciudadano tenía un pasaje aéreo con itinerario Buenos Aires-Fráncfort, por lo que quedó detenido a disposición de la Justicia.

Temas Buenos AiresSaltaAlemaniaGendarmería Nacional ArgentinaSalvador MazzaRuta Nacional 34Narcotráfico
