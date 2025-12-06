Secciones
DeportesMotores

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en Abu Dhabi y cómo quedó tras la clasificación

La carrera comenzará a las 10 y podrá verse por Disney+, Fox Sports y F1 TV Pro

Franco Colapinto correrá hoy en el GP de Qatar Franco Colapinto correrá hoy en el GP de Qatar TN
06 Diciembre 2025

El Gran Premio de Abu Dhabi marcará el cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1, y para Franco Colapinto será también el último desafío del año en un fin de semana que empezó de mayor a menor. La carrera en el circuito de Yas Marina se largará a las 10 de la mañana (hora argentina), con transmisión desde las 9.30 a través de Disney+ (Plan Premium), Fox Sports y F1 TV Pro. 

En la pelea por el título, Max Verstappen partirá desde la pole luego de dominar la clasificación con un tiempo de 1m22s207. El neerlandés, cuádruple campeón mundial, partirá por delante de los McLaren de Lando Norris —líder del certamen con 12 puntos de ventaja— y de Oscar Piastri, tercero en la general. El español Fernando Alonso arrancará desde la sexta posición.

Para Colapinto, el fin de semana tuvo altibajos. Tras un sólido inicio en el primer entrenamiento (fue décimo entre nueve debutantes y terminó a apenas tres décimas de Norris), su rendimiento cayó en las siguientes tandas. En la segunda práctica quedó 19º, a más de 1s6 de la punta, y solo superó a Pierre Gasly, quien no había girado en la FP1. El sábado, en el último ensayo, volvió a sufrir con el Alpine: fue penúltimo, apenas por delante de Yuki Tsunoda, que abandonó tras un toque en boxes. Su mejor tiempo, 1m24s501, lo dejó a 429 milésimas de Gasly y a 1s167 de George Russell, el más veloz.

La clasificación tampoco ofreció alivio. Colapinto volvió a quedar fuera en la Q1 en un corte inesperado que también dejó afuera a Lewis Hamilton.

Con un fin de semana complicado, el argentino buscará cerrar la temporada con un desempeño sólido en carrera. 

Temas Lewis HamiltonFerrariMcLarenFórmula 1Abu DhabiMax VerstappenRed BullPierre Gasly
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena por abuso contra un ex funcionario de la provincia
1

La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena por abuso contra un ex funcionario de la provincia

Comparar el Congreso con un circo es una falta de respeto (a los circos)
2

Comparar el Congreso con un circo es una falta de respeto (a los circos)

En Córdoba, Milei presentó a los aviones F-16 como los ángeles protectores del espacio aéreo argentino
3

En Córdoba, Milei presentó a los aviones F-16 como "los ángeles protectores del espacio aéreo argentino"

Milei criticó al kirchnerismo: “Para ellos, soberanía es una gran villa miseria decorada con banderines”
4

Milei criticó al kirchnerismo: “Para ellos, soberanía es una gran villa miseria decorada con banderines”

Presunto tráfico de influencias: “Pediremos la inmediata detención de Ontiveros”
5

Presunto tráfico de influencias: “Pediremos la inmediata detención de Ontiveros”

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua
6

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Más Noticias
“Yo te sufrí mucho”: la Sole se sumó a los artistas que le pasaron factura a Mario Pergolini

“Yo te sufrí mucho”: la Sole se sumó a los artistas que le pasaron factura a Mario Pergolini

Destapa las tuberías de tu casa en un solo paso y con hojas de laurel

Destapa las tuberías de tu casa en un solo paso y con hojas de laurel

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Comparar el Congreso con un circo es una falta de respeto (a los circos)

Comparar el Congreso con un circo es una falta de respeto (a los circos)

Fórmula 1: a qué hora Franco Colapinto corre la clasificación del GP de Abu Dhabi

Fórmula 1: a qué hora Franco Colapinto corre la clasificación del GP de Abu Dhabi

Argentina en el Grupo J del Mundial 2026: rivales confirmados, cruces posibles y dónde jugará la fase inicial

Argentina en el Grupo J del Mundial 2026: rivales confirmados, cruces posibles y dónde jugará la fase inicial

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Comentarios