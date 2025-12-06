Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en Abu Dhabi y cómo quedó tras la clasificación

Para Colapinto, el fin de semana tuvo altibajos. Tras un sólido inicio en el primer entrenamiento (fue décimo entre nueve debutantes y terminó a apenas tres décimas de Norris), su rendimiento cayó en las siguientes tandas. En la segunda práctica quedó 19º, a más de 1s6 de la punta, y solo superó a Pierre Gasly, quien no había girado en la FP1. El sábado, en el último ensayo, volvió a sufrir con el Alpine: fue penúltimo, apenas por delante de Yuki Tsunoda, que abandonó tras un toque en boxes. Su mejor tiempo, 1m24s501, lo dejó a 429 milésimas de Gasly y a 1s167 de George Russell, el más veloz.