Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en Abu Dhabi y cómo quedó tras la clasificación

El Gran Premio de Abu Dhabi marcará el cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1, y para Franco Colapinto será también el último desafío del año en un fin de semana que empezó de mayor a menor. La carrera en el circuito de Yas Marina se largará a las 10 de la mañana (hora argentina), con transmisión desde las 9.30 a través de Disney+ (Plan Premium), Fox Sports y F1 TV Pro.
En la pelea por el título, Max Verstappen partirá desde la pole luego de dominar la clasificación con un tiempo de 1m22s207. El neerlandés, cuádruple campeón mundial, partirá por delante de los McLaren de Lando Norris —líder del certamen con 12 puntos de ventaja— y de Oscar Piastri, tercero en la general. El español Fernando Alonso arrancará desde la sexta posición.
Para Colapinto, el fin de semana tuvo altibajos. Tras un sólido inicio en el primer entrenamiento (fue décimo entre nueve debutantes y terminó a apenas tres décimas de Norris), su rendimiento cayó en las siguientes tandas. En la segunda práctica quedó 19º, a más de 1s6 de la punta, y solo superó a Pierre Gasly, quien no había girado en la FP1. El sábado, en el último ensayo, volvió a sufrir con el Alpine: fue penúltimo, apenas por delante de Yuki Tsunoda, que abandonó tras un toque en boxes. Su mejor tiempo, 1m24s501, lo dejó a 429 milésimas de Gasly y a 1s167 de George Russell, el más veloz.
La clasificación tampoco ofreció alivio. Colapinto volvió a quedar fuera en la Q1 en un corte inesperado que también dejó afuera a Lewis Hamilton.
Con un fin de semana complicado, el argentino buscará cerrar la temporada con un desempeño sólido en carrera.