Ontiveros: “Jamás ofrecí al denunciante una sentencia a cambio de dinero”

Sobre las recusaciones

Según Ontiveros, “tampoco es cierto lo que dice el denunciante que recusamos jueces como mecanismo de dilación, o como una estrategia procesal, porque la verdad es que el Juez (José Manuel) Diaz Vélez está apartado de la causa porque se le venció el plazo máximo de dos años que establece la ley de subrogancias. Si el mismo se hubiera mantenido en sus funciones hubiera sido pasible de sanciones administrativas y penales. De igual manera, vencido el plazo máximo que puede subrogar el Juzgado Federal N° 2 tampoco puede volver por imperio de la ley”. “En referencia al Dr. Guillermo Díaz Martínez y (Miguel Ángel) Contreras, los mismos se inhibieron por voluntad propia, es decir que los apartamientos de estos tres jueces no fueron producidos por mi parte”, explicó. En ese sentido, agregó que “está a la espera de resolución una recusación contra el Fiscal (Agustín) Chit, por serias irregularidades en la investigación de la causa, basada en hechos objetivos y que se encuentran en el expediente. Entre ellas, existe una comunicación en el teléfono del denunciante donde consta que Mario Martínez Salazar, en su condición de funcionario de ARCA accedió a información privilegiada para realizar un favor al entorno del señor Fiscal Federal, lo cual consta en el expediente, lo que demuestra una amistad o al menos una cercanía entre el denunciante y el fiscal Chit”. También dijo que “otra causal de la recusación es que existe una denuncia contra Martínez Salazar por falso testimonio (probada en autos) que hasta el día de la fecha no le ha dado el señor Fiscal ningún trámite.