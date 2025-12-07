ANSES: por qué ealgunas personas pierden el cobro de la AUH en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya oficializó su calendario de pagos correspondiente a diciembre de 2025. Por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones experimentan un aumento del 2,34%. Este incremento se ajusta al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Entre los grupos que perciben este incremento se encuentran quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esta ayuda económica se destina a familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que los menores accedan a derechos fundamentales como la salud y la educación.
Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES en diciembre 2025
La AUH es una suma mensual que se paga por cada hijo menor de 18 años que pertenece a un grupo familiar sin trabajo o que se desempeña en la economía informal. Con el fin de poder igualar las oportunidades de todos los niños y adolescentes del país, esta asignación está dirigida a la madre, padre o titular con menores a cargo que sea:
-Desocupado.
-Trabajador no registrado o sin aportes.
-Trabajador de casas particulares.
-Monotributista social.
Por qué ANSES puede darme de baja de la AUH
Puede suceder según las siguientes razones:
-Cambio en la situación laboral del adulto responsable: cuando el titular consigue un empleo formal y pasa a estar registrado en relación de dependencia o se inscribe como monotributista (excepto monotributo social y personal de casas particulares).
-Superar el tope de ingresos del hogar (equivalente a dos salarios mínimos).
-Incompatibilidades con otras ayudas o prestaciones de ANSES.
-Falta de acreditación de residencia mínima (para personas extranjeras).
-No presentar la Libreta de AUH (registra los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores de edad).
-Hijos que superan la edad límite o figuran en otro grupo familiar.