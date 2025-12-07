Secciones
SociedadActualidad

ANSES: por qué ealgunas personas pierden el cobro de la AUH en diciembre

Por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones experimentan un aumento del 2,34%.

ANSES: por qué ealgunas personas pierden el cobro de la AUH en diciembre Foto: ANSES
Hace 3 Hs

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya oficializó su calendario de pagos correspondiente a diciembre de 2025. Por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones experimentan un aumento del 2,34%. Este incremento se ajusta al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Anses: cómo afecta el feriado del 8 de diciembre al calendario de pagos

Anses: cómo afecta el feriado del 8 de diciembre al calendario de pagos

Entre los grupos que perciben este incremento se encuentran quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esta ayuda económica se destina a familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que los menores accedan a derechos fundamentales como la salud y la educación.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES en diciembre 2025

La AUH es una suma mensual que se paga por cada hijo menor de 18 años que pertenece a un grupo familiar sin trabajo o que se desempeña en la economía informal. Con el fin de poder igualar las oportunidades de todos los niños y adolescentes del país, esta asignación está dirigida a la madre, padre o titular con menores a cargo que sea:

-Desocupado.

-Trabajador no registrado o sin aportes.

-Trabajador de casas particulares.

-Monotributista social.

Por qué ANSES puede darme de baja de la AUH

Puede suceder según las siguientes razones:

-Cambio en la situación laboral del adulto responsable: cuando el titular consigue un empleo formal y pasa a estar registrado en relación de dependencia o se inscribe como monotributista (excepto monotributo social y personal de casas particulares).

-Superar el tope de ingresos del hogar (equivalente a dos salarios mínimos).

-Incompatibilidades con otras ayudas o prestaciones de ANSES.

-Falta de acreditación de residencia mínima (para personas extranjeras).

-No presentar la Libreta de AUH (registra los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores de edad).

-Hijos que superan la edad límite o figuran en otro grupo familiar.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
LLega el último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

LLega el último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

Qué dijo el Gobierno: ¿hay feriado puente este 8 de diciembre?

Qué dijo el Gobierno: ¿hay feriado puente este 8 de diciembre?

Mi Anses: calendario de pago de jubilaciones, AUE, AUH y SUAF

Mi Anses: calendario de pago de jubilaciones, AUE, AUH y SUAF

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán éxito laboral y dinero en diciembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán éxito laboral y dinero en diciembre, según Ludovica Squirru

Guía completa: todos los sectores laborales que recibirán un incremento en diciembre más el aguinaldo

Guía completa: todos los sectores laborales que recibirán un incremento en diciembre más el aguinaldo

Lo más popular
Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales
1

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante
2

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil
3

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños
4

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Con los F-16, Milei relanzó su doctrina de defensa y apuntó al kirchnerismo
5

Con los F-16, Milei relanzó su doctrina de defensa y apuntó al kirchnerismo

Los cabos sueltos en la Policía
6

Los cabos sueltos en la Policía

Más Noticias
Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Sexualmente hablando: corazones congelados

Sexualmente hablando: corazones congelados

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

10 tips para tener en cuenta a la hora de preparar y degustar cocina italiana

10 tips para tener en cuenta a la hora de preparar y degustar cocina italiana

Una semana para probar lo mejor de la gastronomía italiana en Tucumán

Una semana para probar lo mejor de la gastronomía italiana en Tucumán

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Praia do Rosa, el refugio brasileño que enamora

Praia do Rosa, el refugio brasileño que enamora

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil

Comentarios