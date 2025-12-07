Horóscopo chino: cuál es el signo que podría tener problemas de salud en diciembre

Como ocurre cada año al aproximarse el final de ciclo, Ludovica Squirru, reconocida astróloga experta en el horóscopo chino, presentó sus anticipos detallados. Las predicciones cubren el panorama de cada uno de los doce signos durante el mes de diciembre de 2025, un período crucial que marca el cierre del calendario anual y el balance de todo lo vivido.
La especialista en astrología fue enfática al señalar que uno de los signos del zodiaco oriental necesita tomar precauciones especiales. Squirru advirtió que este signo deberá extremar los cuidados en el último mes del año, poniendo la salud y el bienestar físico como máxima prioridad.
El signo del horóscopo chino que debe cuidarse en diciembre de "problemas con la ley"
El Caballo, que abarca los años 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014, transita un mes cargado de fuertes emociones. Por ello, este signo requiere especial atención en diversos aspectos de su salud. Ludovica Squirru precisó que el Caballo podría enfrentar más de un dolor de cabeza, e incluso experimentar roces con la ley durante diciembre.
La astróloga enfatizó que la prioridad del Caballo será cultivar la prudencia, la cual logrará a través de la meditación y la observación atenta de su entorno. Vivir enfocado en el hoy y el ahora resulta la clave para afrontar lo que depara el último mes del año, según Squirru.
El futuro de cada signo del horóscopo chino en diciembre
Los signos del horóscopo chino
-Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
-Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
-Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
-Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
-Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
-Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
-Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
-Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
-Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
-Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
-Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
-Jabalí: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.
El destino de cada signo en diciembre
Rata
Entra en diciembre con energía a tono y nuevas habilidades que pondrá en juego. Busca mejorar el entorno para despejar la mente. Evite la dispersión y los gastos impulsivos.
Buey
Este es un buen momento para restablecer la comunicación con personas queridas. Ellas pueden abrirle puertas en lo laboral y afectivo. Ponga límites para llegar más liviano a las fiestas.
Tigre
Muchos se lanzarán a la política, la educación o espacios donde puedan liderar grupos. Tanto movimiento podría dejarlo sin energía. Baje el nivel de exigencia y deje las grandes luchas para el próximo año.
Conejo
Muestra una disposición más amable. Esto le permite dejar atrás problemas generados por sobrepensar o postergar definiciones importantes.
Dragón
Podría involucrarse en protestas, causas colectivas o acciones para mejorar la realidad de su comunidad. Acepte ese rol solo si logra organizarse de la mejor manera.
Serpiente
Puede necesitar pedir ayuda para procesar lo que quedó pendiente. Es importante buscar formas de refrescarse y sostener rutinas que reduzcan su ansiedad.
Caballo
Se beneficia de pasar tiempo con Tigres y Perros, pues comparten intensidad y se sostienen mutuamente. Esto lo ayuda a enfrentar las consecuencias de decisiones pasadas y a tomar otras más conscientes.
Cabra
Vive un aumento de líbido, emociones gozosas y mayor capacidad de empatía. Puede sentirse más magnética y abierta a nuevas experiencias. El entorno vuelve a la normalidad, lo que le permite disfrutar de las fiestas con más tranquilidad.
Mono
Diciembre puede sentirse como un mes sin pausa. Se recomienda organizarse mejor en casa, pedir ayuda a compañeros de trabajo o estudio, y reducir el tiempo dedicado a redes sociales y pantallas.
Gallo
Entra en un período de tranquilidad que funciona como un abrazo reparador, tanto en lo físico como en lo espiritual. Antes de tomar grandes decisiones, especialmente si es joven, piense a largo plazo.
Perro
Arranca el fin de año con la sensación de haber sido puesto a prueba durante varios meses. Las caídas le enseñan a levantarse sin secretos, y fortalece vínculos más honestos y genuinos.
Jabalí
El mes funciona como puente entre la melancolía y la tranquilidad. Se aconseja soltar preocupaciones innecesarias y dejar de lado la aprensión. Busque herramientas como la meditación o la respiración consciente para manejar mejor las emociones.