Horóscopo chino: cuál es el signo que podría tener problemas de salud en diciembre

Como ocurre cada año al aproximarse el final de ciclo, Ludovica Squirru, reconocida astróloga experta en el horóscopo chino, presentó sus anticipos detallados. Las predicciones cubren el panorama de cada uno de los doce signos durante el mes de diciembre de 2025, un período crucial que marca el cierre del calendario anual y el balance de todo lo vivido.