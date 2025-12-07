Secciones
El tiempo en Tucumán: anuncian un domingo inestable y con tormentas por la tarde y la noche

La mínima fue de 21 °C. El sol podría salir tenuemente cerca del mediodía. El pronóstico para la próxima semana.

HÚMEDO. El domingo podría cerrarse con lluvias y tormentas, según el SMN. HÚMEDO. El domingo podría cerrarse con lluvias y tormentas, según el SMN. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 41 Min

El frente inestable que se instaló en la provincia en las últimas horas promete más nubes, algunas horas de sol y tormentas durante la tarde y la noche, según el pronóstico del tiempo. La máxima llegaría apenas a los 27 °C. Hay alerta meteorológica.  

La jornada comenzó con algunas lloviznas que se extendieron desde la madrugada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura mínima fue de 20 °C. La humedad superó el 80% y la visibilidad fue de apenas seis kilómetros. 

El cielo podría despejarse parcialmente cerca del mediodía, cuando la temperatura alcance los 25 °C y la nubosidad se mantenga cercana al 70%. La humedad sería del 70% y los vientos moderados del sector sudoeste. 

A partir de la siesta comenzarían las primeras lluvias, que serían débiles pero que podrían variar su intensidad dependiendo de la zona. La temperatura comenzará a descender hasta los 23 °C y la humedad ascendería hasta el 90%. La nubosidad será total.

El SMN advierte sobre una alerta meteorológica ante posibles tormentas fuertes y la caída de grandes cantidades de agua en un corto período. La temperatura bajará hasta los 22 °C. 

¿Cómo estará el tiempo en el inicio de la semana en Tucumán?

El SMN pronostica que las condiciones climáticas se extenderían durante la madrugada y las primeras horas del lunes, que comenzará con lluvias débiles. La mínima sería de 17 °C y la máxima de 26 °C, en una jornada que estará mayormente soleada.

El cielo comenzaría a despejarse parcialmente el martes y se espera una máxima de 29 °C, mientras que para el miércoles y el jueves se anuncian 30 °C.  

