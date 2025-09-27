Menos ingresos, más ajuste: el Gobierno planea nuevos recortes en organismos públicos

La Casa Rosada atraviesa días de tensión por la merma en los ingresos fiscales y ya trabaja en un esquema de recortes en distintos organismos estatales. La preocupación creció luego de la decisión oficial de reducir las retenciones a las exportaciones agropecuarias, una medida que, si bien busca impulsar la actividad del sector, podría implicar un costo fiscal superior a los U$S1000 millones, de acuerdo con estimaciones privadas.
En el Ministerio de Economía transmiten cautela: aseguran que la baja arancelaria no comprometerá las cuentas públicas en el mediano plazo y confían en que el repunte de la actividad productiva compense la pérdida de recaudación. De todas formas, admiten que no está prevista una política específica para cubrir esa brecha.
Mientras tanto, en Balcarce 50 se avanza con un paquete de ajustes en organismos que fueron restituidos tras la caída de los decretos delegados. Entre ellos figuran el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y las comisiones nacionales de Regulación del Transporte (CNRT) y de Tránsito y Seguridad Vial.
En la Casa Rosada atribuyen la iniciativa a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Sin embargo, en su entorno remarcan que su agenda inmediata está enfocada en desregulaciones vinculadas al mercado inmobiliario y a sectores exportadores. “El equipo de Federico está avanzando sobre los cambios posibles para que los organismos no queden como antes de los decretos”, señalaron fuentes oficiales al sitio TN.
De cara al próximo año, el Ejecutivo no se muestra optimista respecto al tratamiento del Presupuesto 2026, que quedará atado al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En el oficialismo incluso ven con buenos ojos una eventual prórroga de las partidas de 2023, al considerar que “simplificaría la administración de las cuentas públicas”.
Según trascendió, el Gobierno podría presentar su propuesta presupuestaria recién después del recambio legislativo del 10 de diciembre, con la expectativa de que La Libertad Avanza sume bancas y amplíe su base de aliados en el Congreso.