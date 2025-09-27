Menos ingresos, más ajuste: el Gobierno planea nuevos recortes en organismos públicos

En la Casa Rosada atribuyen la iniciativa a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Sin embargo, en su entorno remarcan que su agenda inmediata está enfocada en desregulaciones vinculadas al mercado inmobiliario y a sectores exportadores. “El equipo de Federico está avanzando sobre los cambios posibles para que los organismos no queden como antes de los decretos”, señalaron fuentes oficiales al sitio TN.