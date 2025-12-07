El presidente de YPF confirma su presencia en la cena anual de la Fundación Federalismo y Libertad

Desde hace 13 años, la Cena Anual de la Fundación Federalismo y Libertad reúne a los principales líderes de opinión, empresarios, políticos, diplomáticos, periodistas, académicos y representantes de organizaciones internacionales, con el objetivo de tender puentes entre sectores y contribuir a la transformación de Tucumán, del país y de la región. En esta edición, ha confirmado su participación Horacio Marín, presidente del Directorio y Chief Executive Officer de YPF, quien el viernes 19, desde las 19,30 en el Hotel Sheraton, compartirá su visión sobre los desafíos energéticos y las oportunidades estratégicas que se abren en esta nueva etapa para la Argentina. El país atraviesa una profunda transformación productiva, impulsada por el dinamismo del sector energético, la minería y los minerales estratégicos, que hoy se articulan con el motor histórico de la economía nacional: el complejo agroindustrial.