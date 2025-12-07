Secciones
El presidente de YPF confirma su presencia en la cena anual de la Fundación Federalismo y Libertad

La convocatoria sociopolítica y empresarial se realizará el viernes 19 en el Hotel Sheraton.

Hace 4 Hs

Desde hace 13 años, la Cena Anual de la Fundación Federalismo y Libertad reúne a los principales líderes de opinión, empresarios, políticos, diplomáticos, periodistas, académicos y representantes de organizaciones internacionales, con el objetivo de tender puentes entre sectores y contribuir a la transformación de Tucumán, del país y de la región. En esta edición, ha confirmado su participación Horacio Marín, presidente del Directorio y Chief Executive Officer de YPF, quien el viernes 19, desde las 19,30 en el Hotel Sheraton, compartirá su visión sobre los desafíos energéticos y las oportunidades estratégicas que se abren en esta nueva etapa para la Argentina. El país atraviesa una profunda transformación productiva, impulsada por el dinamismo del sector energético, la minería y los minerales estratégicos, que hoy se articulan con el motor histórico de la economía nacional: el complejo agroindustrial.

En este nuevo escenario, las provincias del corredor andino asumen un rol decisivo, no solo como actores centrales del desarrollo emergente, sino también como protagonistas de las reformas económicas e institucionales que el país necesita para modernizarse. Este proceso está dando forma a una “Argentina andina” más influyente, capaz de reconfigurar las oportunidades económicas, el federalismo y las correlaciones de poder político en el país. En este contexto, Tucumán, puerta de entrada natural al NOA y territorio históricamente vinculado al circuito andino, será el punto de encuentro donde líderes políticos, empresariales y académicos analizarán los desafíos y oportunidades de esta nueva etapa, indican desde la Fundación Federalismo y Libertad. Para informes, los interesados en participar pueden escribir a eventos@federalismoylibertad.org o ingresar al sitio www.federalismoylibertad.org.

Temas Fundación Federalismo y Libertad
